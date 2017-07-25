Rüya 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Rüya yeni bölümünde neler yaşanacak? Rüya oyuncuları!

SHOW TV'de Salı akşamlarına damga vuran ve büyük beğeni toplayan dizisi Rüya'nın 2. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Rüya 3. bölüm fragmanı ve detaylar...

"BIRAKMA BENİ BABA!"

Elif’in, Bulut’un evlenme teklifini kabul ettiği; Alaz’ın intikam ateşiyle daha da tehlikeli hale geldiği; Gülendam’ın Elif ve Bulut’u ayırmak için Giray ailesine işbirliği teklif ettiği tanıtımda nefesler tutuldu.

Elif’in yerde ağlayarak “bırakma beni baba” dediği heyecanlı sahneler ise izleyenleri ekran başına kilitledi. Her Salı ekrana gelen Rüya’nın üçüncü bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

RÜYA'NIN 2. BÖLÜMÜNDE BULUT, ELİF'E EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Rüya’nın bu akşam ekrana gelen ikinci bölümünde;

Elif’i kaçıran Bulut onu başka bir eve götürdü. Birbirini tanımaya çalışan iki aşık, giderek daha da çok yakınlaştı. Annesinden, babasının Cihan Giray olduğunu öğrenen Alaz, öfkeden deliye dönerek annesini öldürdü. Büyük bir yalan içinde büyütüldüğü gerçeğini hazmedemeyen ve giderek daha tehlikeli hale gelen Alaz, onu tanımadığı teyzesi Selma’nın izlediğinden habersizdi.

Gülendam sayesinde Bulut’un Elif’i kaçırdığını öğrenen Ruhşan, Bulut’un Elif’in ailesiyle tanışmak istemesiyle ikinci şoku yaşadı. Bir araya gelen Giray ve Ardalı aileleri arasında soğuk rüzgarlar esti. Elif’in çalınan çantasını bulmak için hırsızların peşine düşen Bulut ve Elif, harabe bir eve gitti.

Bulut’un sürprizinden habersiz eve giren Elif, Bulut’un evlenme teklifiyle büyük bir şok yaşadı. Bulut’un dizlerinin üzerine çökerek Elif’e “beni dünyadaki en mutlu insan yapmaya var mısın, benimle evlenir misin?” dediği romantik final sahnesi izleyenlerden tam not aldı.

Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.

Rüya’nın merakla beklenen yeni bölümü 1 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Show TV'de!

RÜYA OYUNCULARI

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE (Elif Ardalı karakteri)

CEYHUN MENGİROĞLU (Bulut Giray karakteri)

ULAŞ TUNA ASTEPE (Alaz Noyan karakteri)

ÖZGE ÖZDER (Ruhşan Giray karakteri)

ATİLLA SARAL (Cihan Giray karakteri)

ÖZGE SEZİNCE (Gülendam Büküm Ardalı karakteri)

TURGUT TUNÇALP (Faysal Ardalı karakteri)

BUSE VAROL (Şahika Aslan karakteri)

FUNDA BOSTANLIK (Yıldız Akarsu karakteri)

GONCAGÜL SUNAR (Vuslat Akarsu karakteri)

EMİR ÇUBUKÇU (İnan Ardalı karakteri)

DEVRİM ÖZKAN (İpek Giray karakteri)

rüya

Rüya 3. bölüm fragmanı

rüya oyuncuları