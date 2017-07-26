Dolunay oyuncuları kimlerdir? Dolunay Ferit kimdir? Dolunay Nazlı kimdir?

Salı akşamları yayınlanan ve 4. bölümüyle izleyiciyle buluşan Dolunay dizisi oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Peki Dolunay oyuncuları kimlerdir? Dolunay'ın Ferit karakteri Can Yaman ve Nazlı karakteri Özge Gürel kimdir? İşte detaylar...

DOLUNAY OYUNCULARI

CAN YAMAN (Ferit karakteri)

ÖZGE GÜREL (Nazlı karakteri)

HAKAN KURTAŞ (Deniz karakteri)

NECİP MEMİLİ (Hakan karakteri)

ÖZNUR SERÇELER (Fatoş karakteri)

İLAYDA AKDOĞAN (Asuman karakteri)

TÜRKÜ TURAN (Alya karakteri)

ALARA BOZBEY (Demet karakteri)

BALAMİR EMREN (Engin karakteri)

BERK YAYGIN (Tarık karakteri)

ÖZLEM TÜRAY (İkbal karakteri)

ALİHAN TÜRKDEMİR (Bulut karakteri)

YEŞİM GÜL (Leman karakteri)

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Bilfen Koleji, İtalya Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun olarak tamamladı.

Mezun olduktan sonra 6 ay boyunca avukatlık yapan Can Yaman, bir yandan da oyunculuk dersleri aldı ve Gönül İşleri adlı televizyon dizisiyle izleyicilerle buluştu.

Bedir adlı karakteri canlandıran Can Yaman, Sinem Kobal ile dizide başrolü üstlendi. Dizinin final yapmasının ardından İnadına Aşk adlı dizide Yalın Aras karakteriyle bir kere daha izleyicinin karşısına çıktı.

Son olarak 40 bölüm süren ve oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Gül Onat, Yeliz Kuvancı, Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı Hangimiz Sevmedik adlı dizide rol alan Can Yaman, "Tarık Çam" karakterini canlandırdı.

Günümüzde de Dolunay dizisinde Ferit karakterini canlandıran Can Yaman, futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini bitirene kadar Silivri'de yaşayan Özge Gürel, Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde okudu ancak eğitimini yarıda bıraktı. Ardından oyunculuk ve oyuncu yönetimi dersleri aldı.

Oyunculuk kariyerine 2010-2011 arası yayınlanan Kızım Nerede? adlı dizide Zeynep karakterini canlandırarak başladı ve bu dizide başrol oyuncu oldu. Ardından 2012'deki Huzur Sokağı adlı dizide Melisa karakteriyle konuk oyuncu olarak rol aldı.

2014'te Muhteşem Yüzyıl dizisinde Rana Hatun ve yine 2014'te Medcezir dizisinde Ada karakterlerini canlandıran Özge Gürel, 2014-2015 arası yayınlanan Kiraz Mevsimi adlı dizide başrol oyuncu oldu ve Öykü Acar Dinçer karakterini canlandırdı.

2017 yılında Yıldızlar Şahidim adlı dizide Haziran karakteriyle başrol oyuncu olarak yer alan Özge Gürel, günümüzde Dolunay dizisinde Nazlı karakterini canlandırmaktadır ve başrol oyuncusu pozisyonundadır.

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