Dünya Güzellerim 7. bölüm fragmanında Banu Alkan, polisler tarafından götürülüyor!

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim bu akşam yayınlanan altıncı bölümüyle eğlenceli yolculuğuna bir yenisini daha ekledi. Yayınlanan yeni bölümün ardından da Dünya Güzellerim'in 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Dünya Güzellerim 7. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

DÜNYA GÜZELLERİM 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dünya Güzellerim’in bölüm sonunda ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise; dev kadronun Katmandu yolculuğu; Banu Alkan’ın polisler tarafından götürüldüğü gergin anları ve eğlenceli yoga görüntüleri şimdiden merak uyandırdı. Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

DÜNYA GÜZELLERİM 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Dünya Güzellerim, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy’un Varanasi’de güneşin doğuşunu seyretmesiyle başladı. Dev kadronun Ganj nehrinde katıldıkları kutsal tören programın en özel anlarından biriydi. Burcu Esmersoy’a, plaja gitmek için bindiği teknede Hintli bir masörün zorla masaj yapmaya çalıştığı anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Diva Bülent Ersoy ve Burcu Esmersoy, Varanasi‘nin eşsiz manzarasını seyrederken sokaktan geçen el falcısının Bülent Ersoy’un falına bakmak istemesi ve Ersoy’a söyledikleri dikkat çekti. Kumluk alanda dinlendiği sırada arkasından gelen inek tarafından yalandığını fark eden Burcu Esmersoy, şoke oldu.

Safiye Soyman’ın kendisini Ganj nehrinin sularına bıraktığı sırada boğulma tehlikesi atlatması, bunu gören ve endişelenen Diva Bülent Ersoy’un da Safiye Soyman’a bakayım derken Ganj nehrine düştüğü dakikalar programa damga vurdu.

Dev kadro, şık bir sofrada yemek yerken, Diva Bülent Ersoy’un Tac Mahal’e gittiğini öğrenen Safiye Soyman’ın şaşkınlığı görülmeye değerdi. Diva Bülent Ersoy'un mayo giymek istemeyen Banu Alkan'la tartıştığı gergin anlar ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

Dünya Güzellerim merakla beklenen 7. bölümü ile 2 Ağustos Çarşamba akşamı Show TV’de!

Dünya Güzellerim

Dünya Güzellerim 7. bölüm fragmanı