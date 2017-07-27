Ateşböceği 5. bölüm fragmanında Barış, Aslı'nın iyi niyetini kullanıyor

Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz'in paylaştığı Ateşböceği, 5. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Aslı, Cahide ve Handan’ın dikkatini çekiyor. İşte Ateşböceği 5. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

ATEŞBÖCEĞİ 5. BÖLÜM FRAGMANI VE YENİ BÖLÜM DETAYLARI

Aslı, Barış’la Teo’nun tüm mücadelelerine rağmen Cahide ve Handan’ın gündeminin orta yerine düşer. İlayda’nın da yönlendirmesiyle duruma müdahale etmeye çalışan teyzeler yüzünden Aslı’nın ailesi karışır.

Tüm bunlardan habersiz Aslı, Barış’a yardım ettiğini zannederken kendi yıkımına giden taşları ağır ağır döşediğinden habersizdir.

4. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Aşk vurduğu insanı değiştirir. Barış gibi bir erkeğe ‘gitme’ dedirtir. Aslı gibi bir kızı gittiğine pişman ettirir. Ayrılık acısıyla serseme dönen Aslı kendini nezarette bulurken, Barış geceyi evindeki ilginç konuklarla birlikte geçirmek zorunda kalır.

Kabus gibi başlayan gün her ikisi için de masala dönüşürken Aslı, kaderin ağlarına takıldığından habersizdir.

ATEŞBÖCEĞİ OYUNCULARI

SEÇKİN ÖZDEMİR (Barış Buka karakteri)

NİLAY DENİZ (Aslı Eğilmez karakteri)

UMUR YİĞİT VANLI (Hakan Şeker karakteri)

BELMA CANCİĞER (Handan Pars karakteri)

DURUL BAZAN (Metin Eğilmez karakteri)

LAL TAYRA BAHAR (Çiçek Eğilmez karakteri)

ÇAĞRI ÇITANAK (Teo karakteri)

DERYA ALABORA (Cahide Pars karakteri)

ŞEBNEM DİLLİGİL (Neşe Eğilmez karakteri)

ALİCİA KAPUDAĞ (Arzu Eğilmez karakteri)

BERKAY TULUMBACI (Barbaros Gürkan karakteri)

SEDA GÜVEN (İlayda Taş karakteri)

GÖZDE ÇIĞACI (Gül Gürkan karakteri)

ÇİĞDEM AYGÜN (Sıdıka karakteri)

ASLI SAMAT (Şirin karakteri)

Ateşböceği

Ateşböceği 5. bölüm fragmanı

Ateşböceği oyuncuları