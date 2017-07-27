Kanatsız Kuşlar 7. bölüm fragmanında Muzaffer, Nefise'ye yeni bir teklifte bulunuyor!

Kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar, 7. bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Nefise, Tuba'nın hamileliğini öğreniyor. İşte Kanatsız Kuşlar 7. bölüm fragmanı ve detaylar...

"O BENİM TEYZEM DEĞİL, ANNEM..."

Nefise, Tuba'nın hamileliğini öğrenince vicdanı ile çaresizliği arasında sıkışıp kalır. Nefise'nin villadan gitmesini istemeyen Muzaffer ise ona yeni bir teklifte bulunur.

Diğer yandan, Tuba ve Zerrin, Tuba'nın tekrar villaya dönebilmesi için ilginç bir plan yapar. Emel, Onur'la Zeynep'in sevgili olduğunu öğrenir. Kıskançlıktan gözü dönen Emel, Onur ve Zeynep'i ayırmak için hiç beklenmedik biriyle tehlikeli bir işbirliği yapar.

Azime ise Zeynep'e, Onur'la ayrı dünyaların insanı olduğunu göstermek için acımasız bir oyun oynar. Nefise ise oğlunu kurtarabilmek için büyük bir fedakârlık yapmak zorunda kalır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE MUZAFFER VE NEFİSE DAHA ÇOK YAKINLAŞTI

Tuba'nın Nefise'yi villadan uzaklaştırmak için yaptığı riskli plan, Muzaffer'in Nefise'yle daha çok yakınlaşmasına yol açar. Onur'la Zeynep'i ölümle burun buruna getiren olayın, kasıtlı olduğu ortaya çıktığında ise Ahmet ortadaki tek suçlu olarak kalır. Şirkette işe başlamak için görüşmeye giden Zeynep, kötü bir durumla karşılaşır.

Bu olay, Onur ile Muzaffer'i karşı karşıya getirir. Şengül'ün Azime'den aldığı kolye yüzünden olaylar, içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin Muzaffer'le evlenmesini istemeyen Emre, kendince bir çözüm yolu bulmak isterken dönülmez bir yola girer.

Oğlunun, suça bulaşmış babasının izinden gitmesini istemeyen Nefise ise hepsinin hayatını etkileyecek olan bir karar aşamasındadır.

Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.

Kanatsız Kuşlar

Kanatsız Kuşlar 7. bölüm fragmanı