Kalp Atışı 5. bölüm 2. fragmanında Ali Asaf, Eylül'e evlenme teklifi ediyor!

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kalp Atışı’nın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bahar’ın yaralı olarak hastaneye getirildiği; Ali Asaf’ın babasına kalp masajı yapılırken görüp, korku içinde yanına geldiği sahneler büyük merak uyandırdı. Eylül’ün “geçmişe bağlı kalmak zayıflık mı, herkesten gizlediğin bir duygunun yüksek sesle söylendiğinde kayıp olacağına inanmak?” sözleriyle dikkat çektiği tanıtımda; Ali Asaf’ın Eylül’ün ellerini tutarak “evlensene benimle?” dediği duygusal sahne izleyenleri ekran başına kilitledi. Her Cuma ekrana gelen Kalp Atışı’nın beşinci bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor. İşte Kalp Atışı 5. bölüm 2. fragmanı...

"EVLENSENE BENİMLE?"

Kalp Atışı'nın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler yaşanaak?? İşte Kalp Atışı 5. bölüme dair detaylar; Eylül, Ali Asaf ile parkta yaşadığı romantik anın şokunu bir süre üzerinden atamaz. Annesinden kalan kötü anılar, Eylül’ün Ali Asaf’a karşı duygularını frenlemektedir.

Ziyanur’un yaralanmasının ardından, onu vuran Serdar’ın da aynı hastaneye getirilmesi kötü bir sürpriz olur. Yaralılara Ali Asaf ve Selim acilde ilk müdahaleyi yaparken, oldukça zor anlar yaşanır. Tüm bu kaosun ardından, Bahar’ın başına gelen korkunç olay herkes için şok etkisi yaratır.

Serdar ve Eylül’ün varlığı, Sinan ve Süleyman cephesi için büyük bir tehdit iken, ikisinden de kurtulmanın yollarını aramaktadırlar. Mehmet’in aniden ortaya çıkışından rahatsızlık duyan ve bir kez daha ailesini kaybetme korkusu yaşayan Ali Asaf, artık kararını vermiştir. Eylül’ü büyük bir sürpriz beklemektedir.

Yapımcılığını Mf Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 28 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE MEHMET HASTANEDE ANSIZIN ORTAYA ÇIKTI

SHOW TV'de büyük beğeniyle izlenen ve izleyicilerden tam not alan Kalp Atışı'nın geçtiğimiz haftaki bölümünde;

Eylül’ün yaşadığı tehlikeli gece Ali Asaf’ı hayallerini gerçekleştirmek için hızlandırırken, Mehmet’in hastanede ansızın ortaya çıkışı ikisi için de büyük sürpriz olacaktır.

Ali Asaf, o gece Oğuz’u Eylül’ü yeterince korumamakla suçlarken, Eylül ikisini de bu konuda yanlış düşündükleri konusunda uyarır. Bahar, istemeden babasının ve dedesinin kar amaçlı planlarını baltalarken, düşüncesiz tutumuyla da bir hasta yakını ile büyük bir problem yaşar.

Hastanede acile getirilen kadının , terk edilen bebeği başta Alp olmak üzere herkes için etkileyici ve üzücü bir hikayeye dönüşür. Aynı zamana denk gelen ve hastane için geleneksel sayılan “hamsi akını” ise, Karadenizli iki aile arasında yaşanan hem çatışmayı, hem de büyük aşkı gözler önüne serer. Bu aşk hikayesinin etkileyici sonu; Ali Asaf’ın artık daha fazla kaybedecek zamanı olmadığını bir kez daha anlamasına sebep olur.

“Hayat yaşamaya değer… Kimse bunun için geç kalmamalıdır...”

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)

Yakışıklı, karizmatik.

Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası.

Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam.

Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor.

Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız

Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor.

Pelesenk lafı; “Kim bilir...”

Eylül Erdem (Öykü Karayel)

Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.

Bahar Tunç (Ege Kökenli)

Eylül’le aynı lisede okuyan kasabanın en ünlü ailesinin alımlı kızı. Aynı zamanda okulun en popüleri.

Hocası Ali Asaf’a hayran.

Çok zeki değil ama çok çalışkan ve hırslı bir kız.

Yeri geldiğinde insanları kolayca kullanan biri.

Eylül ile iyi arkadaş olabilecekken, hep gördüğü ilgiyi kıskanmış, çekememiş, ters düşmüş.

Eylül’ün varlığından şikayetçi.

Oğuz Dağçakrak (Ali Burak Ceylan)

Hastanenin başarılı beyin cerrahı.

Alanında Ali Asaf’ın en dişli rakibi.

Yenilgiye asla tahammülü yok.

Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter.

Eylül’ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor.

İlgilendiği kadının Ali Asaf’a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor.

Doktor Sinan Tunç (Hakan Gerçek)

Bahar’ın doktor babası... Kendisi gibi doktor olan babasının gölgesinde kalmış biri... Baba oğul hastanenin hissedarlarından.

Ziyanur’un elinden yönetimi almak için her türlü hileyi yapmaya hazır, sahtekar.

İstanbul’a taşınmak için kızını istemediği bir hayale sürüklemiş.

Hatasını kolay kolay kabul etmeyen biri.

Öfke kontrolü yapamıyor.

Doktor Selim Can (Fatih Dönmez)

Ali Asaf’ın birlikte çalışmış olduğu eski doktor arkadaşı. Hastane jargonuyla abisi.

Ağırbaşlı, klasik olarak tanımlanacak biri.

Ukala. Parmaklarının sihirli olduğuna inanıyor özellikle ameliyatlarında.

Ali Asaf’ın doktorluğu bırakıp, gitmiş olmasını asla kabullenemiyor, kaybettiği yıllar için ona hep kızgın. Ama hep yanında. Yardımsever, bir doktor olarak da insan olarak da.

İmkansız aşklar beyinden sonra onun uzmanlık alanı.

Eylül’e duyduğu bağlılığı kendisi bile tanımlayamıyor.

Fatih Yılmaz (Barış Aytaç)

Hastanede Genel Cerrahi asistanı... Yaş olarak diğerlerinden büyük olsa da Tus sınavında en geç başarılı olan. Grubun net olarak baskın hiçbir duruşu olmayan karakteri. Bir gün kapitalist, bir gün rasyonalist olabiliyor. Ailesinin zoruyla doktor olmuş, asla idealist değil.

Esma Sancak (Burcu Türünz)

Lisenin iyi niyetli, saf, samimi kendine has kızı.

Aklından hiç kötülük geçmiyor.

Derdi popüler insanlar arasında kabul görmek.

Aşağılansa da bunu görmezden geliyor.

Eylül’ün en yakın arkadaşı.

Tezcanlı heyecanlı.

Hep güleryüzlü ve mutlu.

Samet Tok (Başar Doğusoy)

Arkadaşlarınca namı değer Samo.

Beyin Cerrahisi kıdemli asistanı...

Kayserili fakir bir aileden geliyor, burslu okumuş.

Yolunu bulmak için her yolu deniyor; promosyon kovalıyor, kupon kesiyor.

Özünde saf temiz, Anadolu çocuğu.

O hayatımızın hep gülen yüzü olacak...

Alp Sungur (Selahattin Paşalı)

Hastanenin en yakışıklı doktoru. Sosyal medyada da fenomen olmuş bir tip. Doktorluk dışında, modellik yapıyor. Bu sayede okuyabilmiş.

Çok kişinin takip ettiği bir blogu var.

Oldukça sosyal bir parti boy.

Sınırları çiğnemek, eğlence uğruna limitleri zorlamak, ona göre.

Sırf onunla tanışmak için hasta taklidi yapıp gelen kız hayranları var.

Yasemin Altntaşlı (Ceylan Ceylan)

28 yaşında, güzel, alımlı, deli dolu, aklına estiği gibi yaşayan, zeki yaratıcı bir kız.. Senarist.. Hayatını kurtaran Ali Asaf’a aşık olmaktan kendini alıkoyamaz.