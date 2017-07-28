Şevkat Yerimdar 10. yeni bölüm fragmanında Bora, Esin ve Şevkat'in arasını açıyor!

Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar, 10. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde kaza yapan Bora, Esin'e yaklaşıyor ve Şevkat'le arasını bozuyor. İşte Şevkat Yerimdar 10. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

ŞEVKAT YERİMDAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ralliyi kaybeden Bora yaptığı kazayı hafif atlatmıştır ama Esin’e numara yaparak ona tekrar yaklaşır. Ayrıca Şevkat ile aralarını açar. Ama kapıya bırakılan bir bebek Esin’le Şevkat’i yine birbirine yaklaştırır. Anneyi bulana kadar bebeğe birlikte bakmaya karar verirler. Fakat bu sandıkları kadar kolay değildir.

İsmail, Tezene ile baş başa bir akşam geçirmek için bir plan yapar. Gülperi ve Bozkır’ı konsere göndermeyi başarır. Ama dahiyane sandığı planı beklenmedik olaylarla ters teper, yine fiyaskoyla sonuçlanır.

Şevkat tesadüfen kendisine hırsızlık kumpası yapanların izini bulup, peşlerine düşer. Artık Bora ile burun buruna gelmek üzeredirler.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE BORA VE ŞEVKAT YARIŞTI

Hırsızlık ihbarı ile karakolda tutulan Şevkat, Cevdet’in ifadesi ile serbest bırakılır. Şevkat kendisine bu kumpası yapanları bulup, cezasını kesmeyi kafasına koyar. Bunun Bora’nın işi olduğunu tahmin eder ama emin değildir.

Bu yüzden açığını kollamaya başlar. Esin en sonunda galeriyi açar. Şevkat ve Bora ona yardım ederken her karşılaşmada ikisi hırlaşırlar. Esin bundan rahatsız olur. Öfke kontrol sorunundan ötürü kabahati Şevkat’te görmektedir.

Bora bile bile Şevkat’in üstüne gider. Sonunda ona meydan okuyarak araba yarışına davet eder. Kaybeden arabasını verecektir. Esin buna şiddetle karşı çıkar. Esnaf arkadaşları Şevkat’e hiç şansı olmadığını söyler.

ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCULARI

ÖZGÜRCAN ÇEVİK (Şevkat Yerimdar karakteri)

BAŞAK PARLAK (Esin Uçar karakteri)

SALİH KALYON (Cevdet Uçar karakteri)

MURAT AKKOYUNLU (Cuma karakteri)

BURAK DEMİR (Niko karakteri)

BARIŞ MURAT YAĞCI (Bora karakteri)

CANAN MAKTAL (Gizem karakteri)

SEMRA GÜZEL (Sanem karakteri)

PASCAL NOUMA (Pascal karakteri)

SUZAN AKSOY (Marika karakteri)

Şevkat Yerimdar oyuncuları

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 10. bölüm fragmanı