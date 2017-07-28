Tv8 Yaşamdan Hikayeler hangi hastane? Bebekler çalındı mı?

Keskin ailesinin tam 38 yıldır aklında devam eden bir soru üzerine katıldığı Yaşamdan Hikayeler programında gerçekler araştırılıyor. 38 yıl önce gittikleri ünlü doğum hastanesinde bebeklerinin ölüp, kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddiasıyla karşılaşan Keskin ailesi, bebeklerinin kaçırıldığından şüpheleniyor.
YAŞAMDAN HİKAYELER HANGİ HASTANE?
Hanife Keskin, 1979 yılında İzmit Devlet Hastanesi'nde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ancak bebek 8 aylık dünyaya geldiği ve gelişimini tamamlaması için küvezde kalması gerekiyordu. Yeni doğum yapan anne İzmit'te kalırken, baba Hayrettin Keskin yeni doğan yavrusuyla İstanbul'un tanınmış hastanesi olan Zeyep Kamil Hastanesi'ne getirdi. Gökhan Semih adını verdikleri bebeklerinin öldüğünü söyleyen doktordan bebeğinin cenazesini isteyen baba Hayrettin Keskin'e bebeğinin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü söylendi.
Keskin ailesi hastanede bebeklerinin kaçırıldığı şüphesiyle katıldığı Yaşamdan Hikayeler adlı programda bu sorunun yanıtını arıyor.