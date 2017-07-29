Kalp Atışı'nın 6. yeni bölümünde neler olacak? Kalp Atışı yeni bölüm ne zaman?

SHOW TV'de yayınlanan, Cuma akşamlarına damga vuran ve yeni bölümleri büyük bir merakla beklenen Kalp Atışı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Eylül, Serdar'ın telefonuyla şok oluyor! Peki Kalp Atışı'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte Kalp Atışı 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

KALP ATIŞI 6. BÖLÜM FRAGMANI BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 6. bölüm tanıtımı yayınlandı. Serdar’ın telefonuyla şok olan Eylül’ün babaannesiyle ilgili gerçekleri sorgulamaya başladığı tanıtımda; Ali Asaf’ın Eylül’e “önce bana bir söz vermeni istiyorum. Her şeye rağmen beni sevmekten vazgeçme olur mu?” sözleri dikkat çekti.

Her Cuma ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın altıncı bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI'NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kalp Atışı’nın dün akşam ekrana gelen beşinci bölümünde;

Eylül, Ali Asaf’ın onu öpmesiyle birlikte bir kez daha duyguları ve korkuları arasında kaldı. Annesinden kalan kötü anıları, Ali Asaf’a karşılık vermesini engelledi. Babasına kalp masajı yapıldığını gören Ali Asaf, büyük bir şok yaşadı. Ali Asaf, Dr. Selim’le birlikte babası Ziyanur’a ve babasını vuran Serdar’a acilde ilk müdahaleyi yaptı.

Eylül ise Ziyanur’un ameliyatını başarıyla sonuçlandırarak, Ali Asaf’ın gönlünü bir kez daha fethetti. Yolda kaza yapan yaralılara müdahale etmeye çalışan Bahar’ı, kriz geçiren hasta saldırarak yaraladı. Ziyanur’u vuran adam Serdar, Eylül’le konuşarak, gerçekleri söylemek istedi.

Serdar ve Eylül’ün varlığından rahatsız olan Sinan ve Süleyman, ikisinden de kurtulmanın yollarını aradı. Kendine gelen Ziyanur ise Eylül’ün, ölümünü örtbas ettikleri Gülayşe’nin torunu olduğunu öğrendi. Ali Asaf’ın Eylül’ün gözlerinin içine bakarak “evlensene benimle?” dediği final sahnesinde, Serdar’dan gelen beklenmedik telefon heyecanı arttırdı. Babaannesinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek üzere olan Eylül’ün ne yapacağı şimdiden merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI, REYTİNGLERDE BİRİNCİ

Kalp Atışı, dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi, AB’de 6,09 izlenme oranı (rating), 22,89 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 7,06 izlenme oranı (rating), 24,52 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla birlikte #kimbilir etiketinin zirveye yerleştiği Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 50 dakika, Dünya gündeminde ise 3 saat 25 dakika TT listesinde kaldı.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 4 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

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Kalp Atışı 6. Bölüm Fragmanı