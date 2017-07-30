Şevkat Yerimdar 11. bölüm fragmanında Şevkat ve Esin plan yapıyor

Eğlenceli bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkan Şevkat Yerimdar 10. bölümüyle Cuma akşamı ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Şevkat Yerimdar'ın 11. bölüm fragmanında Şevkat ve Esin insan kaçakçılığı için bir plan yapar. Fakat sonunda Esin zor anlar yaşar. İşte Şevkat Yerimdar 11. bölüm fragmanı ve özeti...

ŞEVKAT YERİMDAR 11. BÖLÜM FRAGMANINDA ESİN VE ŞEVKAT İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Şevkat Yerimdar'ın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Gülperi kızına seslenerek odasına girdiğinde yatakta bir not bulur. Tezene ve İsmail kaçmıştır. Duruma sinirlenen Gülperi, Bozkır'a bilgi verir. Bir yandan Şevkat ve Esin insan kaçaklılarını yakalamak için bir plan yapar. Esin Moldovyalı insan kılığına girerek, kaçakçıların arasına sızar. Şevkat ise onu kurtarmak için oraya baskın yapar. Fakat fragmanın sonunda kaçakçılardan biri Esin'i bir odaya kilitler. Bakalım yeni bölümde neler olacak. İşte Şevkat Yerimdar 11. bölüm fragmanı;

ŞEVKAT YERİMDAR 10. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ralliyi kaybeden Bora yaptığı kazayı hafif atlatmıştır ama Esin’e numara yaparak ona tekrar yaklaşır. Ayrıca Şevkat ile aralarını açar. Ama kapıya bırakılan bir bebek Esin’le Şevkat’i yine birbirine yaklaştırır. Anneyi bulana kadar bebeğe birlikte bakmaya karar verirler. Fakat bu sandıkları kadar kolay değildir.

İsmail, Tezene ile baş başa bir akşam geçirmek için bir plan yapar. Gülperi ve Bozkır’ı konsere göndermeyi başarır. Ama dahiyane sandığı planı beklenmedik olaylarla ters teper, yine fiyaskoyla sonuçlanır.

Şevkat tesadüfen kendisine hırsızlık kumpası yapanların izini bulup, peşlerine düşer. Artık Bora ile burun buruna gelmek üzeredirler.

ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCULARI

Özgürcan Çevik (Şevkat Yerimdar)

Ankaralıdır. Adaletsizliğe tahammülsüz bir mahalle delikanlısıdır. Öfke kontrol sorunu vardır. Çok sinirlidir, çabuk parlar, öfkeye kapılınca ne yapacağı hiç belli olmaz. Daima çulsuzdur çünkü iyiliksever ve çok cömerttir. Özü sözü birdir, dili sivridir. Bütün bunlar karakterinde birleşince başı beladan kurtulmaz. Haksızların karşısına dikilir, muhtaçlara yardım eli uzatır, başına bela alır. Olmadık hadiseler onu bulur. Hayatı hep macera doludur. Balat’ta yumurta dükkanı vardır.

Başak Parlak (Esin Uçar)

Cana yakın, kafası karışık, eğlenceli bir kızdır. Damarına basılırsa keçi gibi inatçıdır. Ressam, heykeltıraş ve seramikçidir. Üniversiteyi Fransa’da okumuş, on yıl Paris’te yaşamıştır. Babası zengin bir antikacıdır. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, el bebek gül bebek büyümüştür. İstanbul’a dönünce resim atölyesi kurmaya ve sanat galerisi açmaya karar verir. Şevkat’in üst katına yerleşir. Karşısındaki dükkana galeri açar.

Salih Kalyon (Cevdet Uçar)

Babacan bir adamdır. Esin’in babasıdır. Zengin bir antikacıdır. Şevkat’in ev sahibidir. Çarşıdaki dükkanların tümü onundur. Mahalle sakinleri ve çarşı esnafının sevdiği ve saydığı biridir.

Murat Akkoyunlu (Cuma)

Semtin tesisatçısıdır. Trakyalıdır. Son derece gevşek, sakar bir ustadır. Bir şeyi yapar, başka bir şeyi kırar. Hiç altta kalmaz, daima mazereti vardır. Akupuntur noktalarına elektrik vererek insanın her sorununu çözeceğini iddia eder. Bunu başardığı da olur. Esin’in mahalleye gelmesi hayatını değiştirir. Hayal edemeyeceği kadar yükselir.

Burak Demir (Niko)

Mahalle muhtarıdır. Çok bilmiştir, hep ermiş gibi konuşur, kıssadan hisse hikayeleri anlatır. Buna karşın ayakları yere basan biri değildir. Şevkat’in kankasıdır. Bahar ile kardeştir. Marika’nın oğludur. Annesi Rum, babası Türk’tür. Babası hayatta değildir.

Barış Murat Yağcı (Bora)

Yakışıklı ve havalıdır. Off road ralli pilotudur. Zengin aile çocuğudur. Turizm şirketi vardır. Doğa gezileri, rafting turları düzenler. Motorsiklet gezilerine çıkar. Eğlence ve keyif hayatı yaşar. Çapkın bir erkektir. Gizem’in ağabeyidir.

Canan Maktal (Gizem)

Güzel, akıllı ama alaycı ve şımarık bir kızdır. Esin’in yakın arkadaşıdır. Ağabeyi Bora ile birlikte oturur, turizm şirketini birlikte yönetirler. Zengin aile çocuğu olduğu için hayatta hiç zorlanmamıştır. Yüzeysel bir yaşam sürmektedir. Hayat herkes için kolay sanmaktadır.

Semra Güzel (Sanem)

Temiz kalpli, iyi niyetli bır kızdır. Esin ve Gizem ile liseden beri arkadaştır. Spiritüel konularla ilgilidir. Yaşam koçluğu yapmaktadır. Danışanlarının tümü mutsuz zengin kadınlardır.

Pascal Nouma (Pascal)

Antika koleksiyonu yapmak için Cevdet’in dükkanına gider. Önce Cevdet ile ahbap, sonra Şevkat ile kanka olur. Cevdet’ten aldığı antika masanın gizli gözünden define haritası çıkar. Şevkat ile define ararken, beklenmedik maceralara sürüklenir.

Suzan Aksoy (Marika)

Niko ve Bahar’ın annesidir. Kocası 10 yıl önce ölmüştür. Çarşıda tuhafiye dükkanı vardır. Anaç bir kadındır. Esnafın da annesidir.

OYUNCU KADROSU

Özgürcan Çevik (Şevkat Yerimdar), Başak Parlak (Esin Uçar), Salih Kalyon (Cevdet Uçar), Murat Akkoyunlu (Cuma / Tesisatçı), Suzan Aksoy ( Marika), Ayşe Kökçü ( Gülperi), Mazlum Çimen (Bozkır), Burak Demir (Niko), Barış Murat Yağcı (Bora), Eser Eyüboğlu (İsmail), Pelin Orhuner (Tezene), Canan Maktal (Gizem), Semra Güzel (Sanem), Müge Uyar (Bahar), Mert Türkoğlu (Selami / Çaycı), Murat Makar (Arşimed Kazım), Diren Polatoğulları ( Şefik), Ahmet Bozali (İmam Sadık), İnanç Koçak (Üzeyir / Manav), Tolga Koçyiğit (Miço), Pascal Nouma, Simge Uluer (Demet), Merdan Kardan (Boyacı), Koray Gümüşsoy (Gürsel)

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 11. bölüm fragmanı