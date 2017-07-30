Çocuklar Duymasın 2. bölüm fragmanı - Çocuklar Duymasın oyuncuları 2017

2017 yılında Kanal D'de yeniden izleyiciyle buluşan Çocuklar Duymasın 2. bölümüyle ekranlara gelecek. Eski kadronun yeniden birleştiği Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanında Haluk'un dilini eşek arısı sokuyor. Haluk konuşamayınca evde şenlik bitmiyor. İşte Çocuklar Duymasın 2. bölüm fragmanı ve özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 2. BÖLÜM FRAGMANINDA EĞLENCE DEVAM EDİYOR

Emine'nin kız kardeşi Nefes Terapisti Hayriye iş başında!

Emine’nin nefes terapisti kardeşi Oksijen Hayriye, Haluk ve Meltem’in evine gelince eğlenceli anlar yaşanır. Hayriye başta Haluk ve Meltem olmak üzere herkese nefes terapisi yapar. Taş Fırın Haluk başlarda nefes terapisi yapmayı reddetse de, Meltem’in ısrarlarına dayanamaz. Haluk’un nefes terapisi yapması birbirinden komik anlara sahne olur.

Öte yandan Haluk’un bir seminerde konuşma yapması gerekmektedir. Haluk konuşma yapmak istemese de, şirket ismini bildirmiştir, afişler hazırlanmıştır. Artık Haluk dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Seminerden bir gün önce Haluk’un dilini arı sokar. Hiç konuşamayan Haluk’u iyileştirmek için herkes seferber olur.

Meltem evde Japon bir iş adamıyla internet üzerinden konferans yapar. Konferans sırasında Kükrek Kadriye, Hüseyin ve Şükrü de evde olunca ortalık karışır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 1. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Meltem, Haluk'u romantikleştirmek için elinden geleni yapıyor; Dominant Teyze Gönül ile Zero Tuna ise nispet yaparmışçasına aşklarını yaşıyor!



Gönül ile Tuna, çocuklarıyla kuşak farkı yaşarlar ve birbirlerini anlamakta güçlük çekerler. Hüseyin ile Emine'nin bol koşuşturmalı ilişkisi, Hüseyin'in annesi Kadriye'nin gelişiyle bambaşka bir şekle dönüşür. Hüseyin ile Şükrü'nün arkadaşlığı ise kaldığı yerden devam etmektedir.

Uzun bir süredir iş dünyasından ayrı kalmak isteyen Taş Fırın Haluk’a, Fıs Fıs İsmail’in şirketinde ihtiyaç vardır. Önemli bir proje için Haluk’un işe geri dönmesini isteyen İsmail Bey, Haluk’u ikna etmeye çalışır. Haluk’un, bu zamana kadar hiç kimsenin sözleşme imzalatamadığı Bilinçli Osman’ı ikna etmesi gerekmektedir. Ancak bu iş göründüğü kadar kolay değildir... Haluk’u çok zor günler bekler.

Meltem, Gönül ve Tuna detoks yapmaya karar verir. Meltem, Haluk’un da detoks yapmasını isteyince birbirinden eğlenceli anlar yaşanır. Tam bir TEOG annesi olan Gönül, Merve ve Orçun’u TEOG kampına alır. Sürekli test çözmesi gereken çocuklara internet yasaklanır.

Öte yandan Emine’nin başı, kayınvalidesi Kükrek Kadriye ile beladadır. Sosyal medyaya düşen Çaycı Hüseyin öldü haberleri ortalığı karıştırır. Gönül, bir eski dostlar yemeği organize eder. Bu yemeğe tüm eski dostlar davetlidir. Dekolte kafa Selçuk’un saç ektirip ektirmediği ve kendisinden yirmi beş yaş küçük genç sevgilisi büyük bir merak konusudur...

ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI

Tamer Karadağlı (Taş Fırın Haluk)

Haluk sert olduğu kadar, duygusal da olan ama çoğunlukla duygularını belli etmekten kaçınan bir erkektir. Kıskanç, anti romantik olan Taş Fırın Haluk bu nedenle eşi Meltem’le sürekli tartışır. Meltem, sevildiğini her defasında duymak ve hissetmek ister. Haluk, Meltem’in romantizm beklentilerini çoğunlukla karşılayamasa da, kendi yöntemleri ile eşini mutlu etmeye çalışır. Oldukça milliyetçi bir karakter olan Haluk’un ülke sevdası da Meltem sevdası da hiç bitmez.

Pınar Altuğ (Meltem)

Meltem, kariyerinin zirvesinde çok güzel bir kadındır. Başarılı bir iş kadını olan Meltem’in hayattaki en büyük amacı Haluk’un içindeki duygusal ve romantik erkeği çıkarmaktır. Ancak bu Taş Fırın erkeği Haluk için çok zordur. Bu yüzden Haluk’la sürekli tartışır. Ne kadar tartışsa da kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Meltem, bu inadından hiçbir zaman vazgeçmez ve günün sonunda istediğini Haluk’a yaptırmayı başarır.

Zeyno Günenç (Dominant Gönül)

Gönül, ilk evliliğinden Beton Orçun diye bir oğlu olan ve Zero Tuna’yla ikinci evliliğini yapmış dominant bir kadındır. Gönül ve Tuna’nın evliliğinde, Meltem ve Haluk’un evliliğinin aksine Gönül daha baskındır. Bu evlilikte hiçbir zaman Tuna’nın sözü geçmez. Aynı zamanda Gönül bir TEOG annesidir. Oğlu Orçun ve Tuna’nın kızı Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Gönül’ün şimdiki en büyük problemi Orçun ve Merve’yi internetten koparıp ders çalışmalarını sağlamaktır.

Volkan Severcan (Zero Tuna)

Tuna, Gönül’e büyük bir aşkla bağlıdır, aşırı romantiktir. Gönül’ün ağzından çıkan her şeyi saniyesinde yerine getirir. Bu yüzden zaman zaman Haluk’un dalga konusu olur. Heyecanlı ve panik bir karakter olan Tuna, ne zaman başına üzücü ve gergin bir olay gelse baygınlık geçirir. Tuna’nın bu tür olaylara gösterdiği hassasiyet diğer insanlara göre daha fazla olduğu için eşi ve dostları da bu konuda dikkatli davranır.

Melek Şahin (Emine)

Emine, Haluk ve Meltem’in yıllardır evlerinde yardımcıları, onların dert ortağıdır. Hüseyin’in bir türlü düzgün bir işte tutunaması Emine’nin en büyük problemidir. Sanki Hüseyin yetmiyormuş gibi bir de Hüseyin’in annesi Kükrek Kadriye de eve gelince, Emine’nin hayatı altüst olur.

Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye)

Kadriye 65-70 yaşlarında Hüseyin’in annesidir. Köylü bir kadındır, oğlu Hüseyin’e inanılmaz düşkündür. Gelini Emine’yi oğluna hiç yakıştırmaz ve her fırsatta onu eleştirir. Memleketinden İstanbul’a gelmiştir, uzun bir süre Hüseyin ve Emine’nin yanında kalacaktır. Kadriye İstanbul’da olduğu sürece sadece Emine’nin hayatını zehir etmekle kalmaz, Haluk ve Meltem’in başına da bela olur.

Alparslan Özmol (Hüseyin)

Çaycı Hüseyin, arkadaşı Şükrü ile birlikte sürekli kolay yoldan para kazanabilecekleri yeni işlere girişen ama her defasında başarısız olan bir karakterdir. Annesine çok düşkündür. Kadriye gelince güçlerini birleştirirler. Emine’yi çok zor günler beklemektedir.

Şükrü Koruyucu (Şükrü)

Alp Eren Khamis (Orçun)

Orçun, Gönül’ün ilk evliliğinden olma oğludur. Orçun bir gamerdır, dünya çapında bir LOL oyuncusudur. Ancak bu yıl TEOG sınavı olduğu için annesiyle büyük bir çatışma yaşar. Gönül, Orçun’un test çözmesini isterken, Orçun internetten oyun oynamaktadır. Aynı zamanda Orçun TEOG yılında okuldan bir arkadaşına aşık olur.

Öykü Güven (Merve)

Merve, Tuna’nın ilk evliliğinden olma kızıdır. Bir youtuber olan Merve’nin internette bir anı kanalı vardır. Bu kanalda gün içinde yaşadığı ilginç olayları, ailesini, hayata dair tespitlerini ve arkadaşlarını anlatır. Merve bir TEOG çocuğudur, babası ve Gönül’ün sınav konusundaki baskıları onu ve Orçun’u oldukça zorlar.

Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail)

Fıs Fıs İsmail 45-50 yaşlarında, bir inşaat şirketi sahibi olan Haluk’un eski patronudur. Oldukça çapkın olan İsmail bey, internetten kız bulmaya çalışır. Bu uğurda başına defalarca bir sürü olay gelse de İsmail bey yolundan hiçbir zaman dönmez.

Ferdi Akarnur (Müsteşar Kemal)

Emekli müsteşar Kemal bey, Meltem’in babasıdır. Eşini uzun bir süre önce kaybeden Kemal’in tek dayanağı kızı, damadı ve arkadaşlarıdır. Meltem ve Haluk, Kemal’i hiçbir zaman yalnız bırakmaz.