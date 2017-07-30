Çocuktan Al Haberi Ünlüler
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Nisan Aktaş'tan çok özel "arkadaşım eşek" performansı!

Show TV ekranlarında yayınlanan, büyük bir ilgiyle takip edilen Çocuktan Al Haberi Ünlüler’de yarışmacı koltuğunda olan Türkiye’nin en ünlü starları, programın daimi üyeleri 9 harika çocuğun verdiği cevaplar üzerinden müthiş bir mücadeleye girişiyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 15:10:32 Güncelleme: 15:15:05

Çocuktan Al Haberi Ünlüler’in 9 miniğinden biri de masallarıyla sosyal medya fenomeni haline gelen 3 yaşındaki Nisan Aktaş. Nisan, Çocuktan Al Haberi Ünlüler’in bu akşam ekrana gelecek bölümünde hayranı olduğu Barış Manço’nun ölümsüz eserlerinden “Arkadaşım Eşek” şarkısını söyledi.

Nisan’ın Barış ağabeyine olan hayranlığı programda söylediği “Arkadaşım Eşek” şarkısıyla gözler önüne serilirken, rahmetli Barış Manço’nun da zamana meydan okuyup eserleriyle nesilden nesile aktarıldığının en büyük göstergesi oldu. Barış Manço’nun herkese hayvan sevgisini aşıladığı “Arkadaşım Eşek” şarkısını tüm şirinliğiyle okuyan Nisan, stüdyodaki konukları adeta mest etti.

İşte Nisan Aktaş’ın “Arkadaşım Eşek” Performansı!

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