Dünya Güzellerim 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dünya Güzellerim Katmandu'da!

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim’de sürprizler eksik olmuyor. Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadronun bu haftaki rotası Katmandu oluyor.

DÜNYA GÜZELLERİM KATMANDU'DA!

Dünya Güzellerim’in bu bölümünde; Katmandu yolculuğuna çıkmak üzere hazırlanan Diva Bülent Ersoy’un uçağı kaçırdığı anlar, Banu Alkan’ın polisler tarafından götürüldüğü gergin dakikalar, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’un eğlenceli yoga görüntüleri ve dev kadronun Budistlerce kutsal sayılan topraklarda Buda’nın evini ziyaretleri ekrana geliyor.

Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE BANU ALKAN VE BÜLENT ERSOY KAVGA ETTİ!

Diva Bülent Ersoy ile Banu Alkan kavga etti. Banu Alkan'ın Bülent Ersoy'a hakaret etmesi sonrası Diva çılgına döndü. Oturduğu yerden kalkarak Alkan'ın yanına giden Diva'yı sakinleştirmek kolay olmadı. Programın sunucusu Burcu Esmersoy ise şaşkınlığını 'İnanamadım' diyerek anlattı.

Dünya Güzellerim 7. bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Dünya Güzellerim 7. Bölüm 2. Fragmanı

Dünya Güzellerim