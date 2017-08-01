Rüya 3. bölüm fragmanında Elif, Bulut'un evlenme teklifini kabul ediyor! Rüya saat kaçta?

SHOW TV'de Salı akşamları beğeniyle izlenen Rüya'nın 3. bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölüm fragmanında Elif, Bulut'un evlenme teklifini kabul etmesi ve Alaz'ın intikam ateşiyle daha tehlikeli hale gelmesi oldukça büyük ilgi uyandırdı. İşte Rüya 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

GÜLENDAM, ELİF VE BULUT'U AYIRABİLECEK Mİ?

Elif, Bulut’un evlenme teklifini kabul ediyor; Alaz, intikam ateşiyle daha da tehlikeli hale geliyor; Gülendam; Elif ve Bulut’u ayırmak için Giray ailesine işbirliği teklif ediyor. Elif, Giray’ların bu evliliğe onay vermemesinden ve Bulut’un ailesini karşısına alacak olmasından korkar.

Yıldız, Elif’in evlilik haberini duyunca havalara uçar. Ancak bu haberi Ardalı ailesinden saklamak gerekmektedir. Yıldız, Elif ile gelinlik seçmeye gittiğinde mağazada Cemre’yle karşılaşır. Nuran’ın ölümü Cihan’a büyük bir üzüntü yaşatır.

Alaz’a sahip çıkmak, onu koruyup kollamak ve ona yaşatamamış olduğu babalık görevlerini yerine getirmek için kendine söz verir. Alaz’ın ise nefreti dinmek bilmez. Selma ile Cihan’a şantaj yapmaya devam eder.

Gülendam, Faysal’la beraber Giray’lar ailesinin holdingine gider. Bu beklenmedik ziyarette Gülendam’ın yaptığı teklif Ruhşan’ı şaşırtır. Ruhşan, Elif ve Bulut’u ayırmak için nasıl bir işbirliği içine girecektir?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE BULUT'TAN SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Bulut Elif’i aklından çıkaramaz. Elif’i zorla evlendirilmek istendiği Selami ‘den kurtarmak için eve gelir. Tüm aile Bulut Giray’ın gelişi ile şoktadır. Bulut, Elif’e hiç ayrılmayacaklarını söyler, birlikte kaçarlar. Selami bu durumu kendisine yediremez artık bu bir namus meselesidir.

İnan Elif ve Bulut’un peşinden koşar ancak yetişemez. Rüya dizisinin heyecanla izlenen 2. bölümünde, Alaz Noyan gerçek babasının ölüm döşeğinde olan annesi Nuran’dan Cihan Giray olduğunu öğrenmiştir. Alaz 25 senedir koca bir yalan içinde büyütülmüş olduğunu hazmedemez öfkesi giderek büyür.

Nuran ve Giray’lar ailesini bekleyen son ne olacak? Bulut’un ısrarıyla Giraylar ailesi Ardalı ailesi ile tanışmak için evlerine gider. Ruhşan’ın tüm ev halkına bir sürprizi vardır. Alaz’ın planları Giraylar ailesini ve Nuran’ı nasıl etkileyecek? Bulut’un sürpriz evlilik teklifine Elif ne cevap verecek?

Rüya 3. bölüm fragmanı

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Rüya saat kaçta?