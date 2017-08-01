Adı Efsane 25. bölüm fragmanında Reyhan, Naz'ı uyarıyor!

Oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Baran Bölükbaşı, Şenay Gürler, Hakan Ummak, Kaan Sevi ve Ferit Kaya gibi isimlerin yer aldığı Adı Efsane, 25. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Şenay, Naz'ı uyarıyor. İşte Adı Efsane 25. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

ADI EFSANE 25. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Geçmişte yaşananlardan dolayı kızını korumak isteyen Reyhan, Naz’ın aynı mahallenin insanlarından uzak durmasını ister. Çiler, Fiko için mücadele etmeye devam eder.

Fiko, Sibel’e olan küllenmez aşkı ile Çiler’in açtığı beyaz sayfa arasında kaldıkça acı çeker. Reyhan ve Sinan arasındaki geçmişten gelen sırlar ise onları zor bir sürece sokar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE FİKO'NUN VURULMASI TAYFAYI DERİNDEN ETKİLEDİ

Ali ve Sadık iş arayışlarına devam etmektedir. Bir dizide figüran olarak iş bulan ikili şöhret hayallerine kapılır. Ancak bu hayaller çok uzun sürmez ve kendilerini bambaşka bir yerde çalışırken bulurlar.

Diğer yandan Reyhan, Naz ile Sinan arasında kurulan bağdan rahatsız olmaya başlar.

Sinan'ın karşısına dikilen Reyhan, Sinan’a Naz ile görüşmemesini söyler.

Adı Efsane

Adı Efsane 25. bölüm fragmanı