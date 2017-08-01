Dolunay 5. bölüm fragmanında Nazlı ve Asuman köşeye sıkışıyor! Dolunay saat kaçta?

Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Dolunay, 5. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Ferit, Nazlı ve Asuman'ın sırrını öğrenebilecek mi? İşte Dolunay 5. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

NAZLI VE ASUMAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Nazlı ve Ferit giderek daha çok beraber zaman geçirmeye başlarlar. Paylaştıkları arttıkça birbirlerine karşı olan duyguları da artmaktadır. Ferit Bulut’u Demet ve Hakan’dan kurtarmaya çalıştıkça Demet Ferit’i zor durumda bırakır.

Ferit fotoğrafları mahkemeye sızdıranın bulunması için teknolojinin yardımına başvurur. Bu hamle Asuman’ı iyice köşeye sıkıştırır. Nazlı da bu yüzden zor durumda kalacaktır.

Alya Deniz’le arkadaşlığını devam ettirirken onun Nazlı’ya olan hislerine seyirci kalmaktadır. Fatoş Engin’e doğruyu söylemek ister ama bir türlü uygun fırsatı yakalayamaz. Alya ve Fatoş’un yeni arkadaşlığı onları hiç beklemedikleri bir süprizle karşılaştıracaktır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NAZLI VE FERİT ARASINDAKİ BUZLAR ERİMEYE BAŞLADI

Bulut’un vesayetinin Demet’e geçmesi Ferit ve Nazlı’yı derinden sarsar. Ferit Bulut’u geri almak ve sızıntıyı yapanı bulmak için bütün güçleri seferber eder. Nazlı bu süreçte Ferit’in en büyük destekçisi olacaktır. Bu dayanışma Nazlı ve Ferit arasındaki buzların erimesi için yeterli midir?

Diğer yandan Deniz de ablasının bu hamlesinden hoşlanmamıştır. Bu süreçte Bulut’a destek olmak için Nazlı’yla iş birliği yapacaktır. Bu işbirliği Deniz ve Nazlı’nın yakınlaşmalarını sağlar.

Demet Ferit’e olan duyguları ve intikam isteği arasında gidip gelirken Hakan’ın tek bir hedefi vardır. Fatoş ise sırrının açığa çıkması üzerine Tarık’tan hiç beklemediği bir tepki görür.

Dolunay 5. bölüm fragmanı