Kalp Atışı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kalp Atışı oyuncuları ve yeni bölüm özeti!

SHOW TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran ve izleyicilerden büyük beğeni toplayan dizisi Kalp Atışı için yeni bir fragman daha yayınlandı. Eylül’ün babaannesiyle ilgili sırların yavaş yavaş ortaya çıktığı ve yıllar sonra babasıyla yüzleştiği tanıtım olduka dikkat çekti. İşte Kalp Atışı 6. bölüm 2. fragmanı, Kalp Atışı oyuncuları ve yeni bölüme dair ipuçları...

"BEN ASLA ONUN GİBİ OLMAYACAĞIM!"

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 6. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Eylül’ün babaannesiyle ilgili sırların yavaş yavaş ortaya çıktığı ve yıllar sonra babasıyla yüzleştiği tanıtımda;

Ali Asaf’a içini dökerek “Biliyor musun benim annem kendi için öldü, bir adamı kendinden, benden daha çok sevdiği için kendi canına kıydı. Ben asla onun gibi olmayacağım” dediği tanıtım izleyenlerde heyecan uyandırdı. Her Cuma ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelecek bölümünde;

Eylül Ali Asaf’ın sürpriz teklifi sırasında gelen beklenmedik telefonla sarsılır. Kendisini arayan Serdar’a ulaştığında ise her şey daha karmaşık bir hal almıştır. Eylül telefonun gizemini çözmeye çalışırken, geçmişiyle ilgili büyük sırrını da Oğuz ile paylaşır. Eylül’ün gitmesinin ardından, kafenin yakınında yaşanan büyük trafik kazasına ilk müdahaleyi Ali Asaf yapar.

Mutlu bir ailenin bir anda içine düştüğü durum, bir anne için çok zor bir karar vermeyi gerektirecektir. Süleyman ve Sinan’ın, Eylül’ün yarattığı tehlike nedeniyle kendisinden kurtulmak istemeleri, artık Ziyanur ile açıkça restleşmelerine sebep olur. Mehmet’in doğru insan olma yolunda değişme çabaları Eylül’ü sevindirirken, Ali Asaf’ı da tedirgin eder.

Ali Asaf, Eylül ile konuşup, büyükannesinin ölümündeki soruların yanıtlarını bulmasına yardım etmek isterken, çok büyük bir kaza yaşanır. Eylül yine çok sevdiği birisini kaybetmekle karşı karşıyadır.

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

Ceylan Ceylan (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

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Kalp Atışı 6. bölüm 2. fragmanı

Kalp Atışı oyuncuları