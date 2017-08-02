No: 309 59. sezon finali fragmanında Lale, Onur'a hamile olduğunu söylüyor!

Başrollerini Furkan Palalı ve Demet Özdemi'in paylaştığı No: 309, 59. bölümüyle bu akşam sezon finali yapacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Lale, hamile olduğunu Onur'a nasıl söyleyecek? İşte No: 309 59. sezon finali bölüm fragmanı ve özeti...

NO: 309 SEZON FİNALİ YAPIYOR

Lale Onur’a hamile olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünür, sonunda doğum gününde açıklamaya karar verir. Onur da Lale için bir parti organize etmektedir.

Bu arada Betül şantaj yaparak halayı kendi tarafına çekmeye çalışır, çünkü en büyük kozu olan Özge’yi kullanırken halanın da desteği önemlidir.

Hülya ise abisine olan biten her şeyi aktarmaya devam eder ve artık ortaya çıkması gerektiğini söyler. Lale yeni yaşında hayatındaki en büyük karşılaşmayı yaşayacağından habersizken, Onur ise bir kızı olduğu gerçeğiyle sarsılır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE SONGÜL VE HÜLYA TARTIŞMIŞTI

Onur ve Lale ikinci çocuk fikrine sıcak bakmaya başlar fakat Emir’in onları rahat bırakmaya pek niyeti yoktur. Onlar da bu fikri ertelemeye ve birbirlerine vakit ayırmaya karar verirler.

Nilüfer ve Kurtuluş ise Gülşah’a kardeş yapmaya karar verir. Bu arada Hülya’nın bir işler çevirdiğini düşünen Songül’ün artık sabrı taşar ve Hülya ile tartışır.

Bu olay, Onur ve Lale’yi ayırmak için sürekli planlar yapan Betül’ün ekmeğine yağ sürer.

No: 309

No: 309 sezon finali

No: 309 59. bölüm

fragman