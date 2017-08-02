'Dünya Güzellerim' yine çok konuşulacak

SHOW TV'nin Gezi-Şov programı 'Dünya Güzellerim'e bu akşam Diva damga vuracak. Partnerleriyle birlikte Katmandu’da Buda’nın evini ziyaret eden Bülent Ersoy, Boudhanath Tapınağı’ndaki çekimlere özel yaptırdığı Buda makyajıyla ilgi odağı olacak.



Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’u bir araya getiren “Dünya Güzellerim”in bu akşamki bölümünde Katmandu yolculuğuna çıkmak üzere hazırlanan Diva Bülent Ersoy’un uçağı kaçırdığı anlar ekrana gelecek. Banu Alkan’ın polisler tarafından götürüldüğü gergin dakikaların yaşanacağı progeramda dev kadro, Budistlerce kutsal sayılan topraklarda Buda’nın evini ziyaret edecek. Yayına Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’un eğlenceli yoga görüntüleri damga vuracak.

Diva Bülent Ersoy, Katmandu’da Boudhanath Tapınağın’da gerçekleşen çekimlere özel olarak yaptırttığı Buda makyajı ile katıldı. Diva’yı görmek için toplanan yerli halk çekim ekibine zor anlar yaşatırken, Diva’nın ayaklarına kapananlar dahi oldu.

Dünya Güzellerim