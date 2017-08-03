Meryem 2. bölüm fragmanı yayınlandı - Kanal D

Başrollerini Furkan Andıç ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Meryem dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekran yolculuğuna başladı. Meryem dizisinin 2. bölüm fragmanı seyirciyle buluştu. Peki, Meryem 2. bölümde neler olacak? İşte Meryem 2. bölüm fragmanı...

MERYEM 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yapımcılığını Erol Avcı'nın yaptığı, yönetmenlik koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Meryem dizisinin 2. yeni bölümü 9 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelecek.

MERYEM İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Savaş, hazin bir araba kazası sonucu sevdiği kadını kaybeder. Arabayı kullanan Oktay olduğu halde Meryem suçu üstlenir. Bu kader, Savaş ve Meryem'i karşı karşıya getirir. Meryem işlemediği bir suçtan dolayı hapis mi yatacak? Savaş, Meryem'in suçsuz olduğunu öğrenecek mi? Meryem'in ilk bölümünde bizleri neler bekliyor?

Oktay, sonunda savcı olacaktır. Sevgilisinden akşam yemeği daveti alan Meryem ise evlilik teklifi alacağını düşünerek havalara uçar. Meşhur Sargun Holding’in veliahttı Savaş Sargun da sevgilisine evlenme teklif etmeye hazırlanmaktadır. Babası Sevinç ile evlenmesine karşıdır ama Savaş babasının lafı ile aşkından vazgeçecek bir adam değildir.

BİR GECE YAĞMUR BAŞLAR VE HAYATLAR DEĞİŞİR

Oktay’ın kullandığı araç Savaş’ın nişanlısına çarpar ve onu ölüme terk eder. Oktay’ın kariyeri için endişelenen Meryem, işin içinde bir ölüm olduğunu bilmeden suçu üstlenir. Savaş ise sevgilisinin katili zannettiği Meryem’e hayatı zindan etmeye kararlıdır...

MERYEM OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş Sargun)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş (Oktay Şahin)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu (Derin Berker)

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen)

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor.

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal Sargun)

Savaş ve Naz’ın babası. Pek çok önemli inşaat projesine imza atmış bir müteahhit. Hırsı ve acımasızlığı ile bilinen bir işadamı. Derin ile tek oğlu Savaş’ı evlendirmek istiyor. Karısının ölümünden çok kısa bir süre sonra Tülin ile evleniyor.

Serenay Aktaş (Burcu Aktar)

Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak.

Kenan Acar (Güçlü Tekiner)

Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar.

Sema Öztürk (Tülin Sargun)

Yurdal’ın ikinci karısı, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Yurdal’ın nasıl bir insan olduğunu iyi biliyor ve onun planlarının yürütülmesinde pay sahibi. Savaş ile anlaşamasa da Naz üzerinde daha etkili.

Meryem 2. bölüm fragmanı

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Meryem oyuncuları