Çocuktan Al Haberi Ünlüler
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Çocuktan Al Haberi Ünlüler 10. bölümde Zerrin Özer, İdo Tatlıses ve Kutsi yarışacak

Çocuktan Al Haberi Ünlüler'de kahkahaya hazır olun!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler'in 5 Ağustos'ta yayınlanacak 10. bölümünde Zerrin Özer, İdo Tatlıses ve Kutsi yarışacak

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:41:55 Güncelleme: 12:57:00

Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği çocukların inanılmaz eğlenceli ve müthiş hayal dünyasının keşfedileceği "Çocuktan Al Haberi Ünlüler" tüm heyecanıyla Show TV’de ekrana gelmeye devam ediyor.

Ekranların en şirin ve ele avuca sığmaz yarışması “Çocuktan Al Haberi Ünlüler” Show TV ekranlarında sizleri bekliyor. Türkiye’nin en ünlü isimleri kıyasıya mücadele ederken hem eğlenip hem eğlendiriyor. Hayranı olduğunuz ünlülerin birbirinden şirin ve muzip miniklerle diyalogları kahkaha fırtınası estirirken sürprizlerin de ardı arkası kesilmeyecek!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler’in 5 Ağustos Cumartesi yayınlanacak yeni bölümünde;  Zerrin Özer, İdo Tatlıses ve Kutsi yarışacak.

Miniklerin büyümüş de küçülmüş yanlarını ortaya çıkaracak soruların sorulacağı,  verdikleri ya da veremedikleri cevaplarla hem eğlenip güldürecek hem de yarışmacılara puan kazandıracak "Çocuktan Al Haberi Ünlüler"i sakın kaçırmayın!

"Çocuktan Al Haberi Ünlüler", 5 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de Show TV’de!

  • Çocuktan Al Haberi Ünlüler
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