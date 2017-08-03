Söz dizisinden Avatar Atakan (Atakan Arslan) ayrıldı

Star Tv'de yayınlanan ve 12'nci bölümüyle sezon finali yapan Söz dizisi Eylül ayında seyircisiyle buluşacak. Dizide ekibin en çalışkanı olan Üsteğmen Zafer Yaman karakterine hayat veren Avatar Atakan lakaplı Atakan Arslan, diziden ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu.
Atakan Arslan'ın Instagram'da paylaştığı resminin yazdığı notla diziden ayrıldığını açıkladı. Arslan mesajında, "Söz dizisinden kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. İzleyicilerimize bizi destekleyenlere herkese teşekkürler başka projelerde buluşmak üzere.' dedi"
SÖZ 2. SEZONA EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK?
19 Haziran'da yayınlanan 12'nci bölümüyle sezon finali yapan Söz dizisi Eylül ayında yeni sezona başlayacak. Söz'ün sezon finali bölümünde olaylar şöyle gelişti;
Çolak tam yakayı Yavuz’a kaptırmışken, Sebo’nun yardımıyla kaçmayı başarır ama Yavuz yine peşindedir. Bu sefer iyice köşeye sıkışan Çolak yabancı bir ülkenin üssüne sığınır. Burda da rahat durmaz ve Kıyamet Planı’nı devreye sokar. Türkiye eşi görülmemiş bir tehdit altındadır.
Çolak’ı durdurmak için savaş çıkarmak pahasına yabancı ülke üssüne zorla girmek zorundadır. Yavuz hayatının en kritik kararını vermek üzeredir. Ya Çolak’ı büyük bedeller ödeyerek durduracak.
SÖZ OYUNCULARI
Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu - Tolga Sarıtaş
Görev: Tim Komutanı
Rütbe: Kıdemli Üsteğmen
Lakap: Komutan
Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır.
Çolak - Serhat Kılıç
Terör örgütünün lideridir. Zeki, kurnaz olduğu kadar acımasız ve zalimdir.
Bahar Kutlu - Aybüke Pusat
Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin mütevazı ve yardımsever doktor kızıdır.Ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.
Eylem Mercier - Meriç Aral
Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır.
Yarbay Erdem Korkmaz - Nihat Altınkaya
Görev: Tabur Komutanı
Rütbe: Yarbay
En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır.
Üsteğmen Zafer Yaman - Atakan Arslan
Görev: Tim Komutan Yardımcısı
Rütbe: Üsteğmen
Lakap: Geveze
Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar.
Üstçavuş Fethi Kulaksız - Burak Sevinç
Görev: Hafif Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Avcı
Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.
Üstçavuş Mücahit Serdengeçti - Görkem Sevindik
Görev: Ağır Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Keşanlı
Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.
Başçavuş Ali Haydar Bozdağ - Mustafa Yıldıran
Görev: Muhabere Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Hafız
Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.
Başçavuş Ateş Acar - Eren Vurdem
Görev: İstihbarat Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Karabatak
Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.
Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak - Aytaç Şaşmaz
Görev: İstihkam Uzmanı
Rütbe: Uzman Çavuş
Lakap: Çaylak
Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır.
Güler Korkmaz - Nil Günal
Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.
Fatma Bozdağ - Melissa Yıldırımer
Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.
Nazlı Korkmaz - İlayda Ildır
Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır.
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