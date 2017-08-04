Kalp Atışı oyuncuları kimlerdir? Kalp Atışı Gökhan Alkan ve Öykü Karayel kimdir?

SHOW TV'de Cuma akşamlarına damga vuran ve bu akşam da 6. bölümüyle ekranlara gelen Kalp Atışı, aynı zamanda oyuncularıyla da dikkat çekiyor. "Kalp Atışı oyuncuları kimlerdir?" diye merak eden izleyiciler, merakla oyuncuları araştırıyor. İşte Kalp Atışı oyuncuları...

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

Ceylan Ceylan (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

EYLÜL'ÜN SIRRI NE?

SHOW TV'nin sevilen dizisi “Kalp Atışı”, 6'ncı bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Eylül, Ali Asaf’ın sürpriz teklifi sırasında gelen beklenmedik telefonla sarsılır. Eylül telefonun gizemini çözmeye çalışırken, geçmişiyle ilgili büyük sırrını da Oğuz ile paylaşır.

Eylül’ün gitmesinin ardından, kafenin yakınında yaşanan büyük trafik kazasına ilk müdahaleyi Ali Asaf yapar. Mutlu bir ailenin bir anda içine düştüğü durum, bir anne için çok zor bir karar vermeyi gerektirecektir. Öte yandan Süleyman ve Sinan’ın, Eylül’den kurtulmak istemeleri Ziyanur ile açıkça restleşmelerine sebep olur.

Mehmet’in doğru insan olma yolunda değişme çabaları Eylül’ü sevindirirken, Ali Asaf’ı da tedirgin eder. Ali Asaf, Eylül ile konu- şup, büyükannesinin ölümündeki soruların yanıtlarını bulmasına yardım etmek isterken, çok büyük bir kaza yaşanır. Eylül yine çok sevdiği birisini kaybetmekle karşı karşıyadır...

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Kalp Atışı oyuncuları

Gökhan Alkan

Öykü Karayel