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Oğuz ile çatıda konuşan Eylül, Oğuz'a "Benim babannem ameliyatta oldu. Doktor da Sinan Tunç'tu. O ameliyatta o gün yanlış bir şey olduğuna o kadar emindim ki. Ne olduğunu öğrenmek için senelerce çalıştım, doktor oldum. Buraya gelebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım ben. Sonunda raporları buldum, hepsi gayet normal gözüküyordu. Adam beni arayana kadar... O Sinan sahtekarının suçunu ispat ettireceğim." dedi.