TELEVİZYON

Kalp Atışı 6. bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi!

04 Ağustos 2017 Cuma, 23:28:22

SHOW TV'de Cuma akşamlarına damga vuran Kalp Atışı'nın bu akşam ekrana gelen 6. bölümü yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Mehmet'in trafik kazası geçirdiği son sahnede Eylül'ün "Her zaman böyle olur, en sevdiklerimi hep kaybettim." demesi, izleyenlerin aklına "Mehmet ölecek mi?" sorusunu getirdi...

  • 1 Kalp Atışı 6. bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi!
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    Ali Asaf, Eylül'ün karşısına çıktı ve evlenme teklifi etti. 

  • 2 Kalp Atışı 6. bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi!
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    Ali Asaf'ın evlilik teklifi karşısında heyecandan donup kalan Eylül'ün tam o esnada telefonu çaldı. Telefonun diğer ucundaki Serdar, Eylül'e "Babannenizin ölümüyle ilgili bilmeniz gereken şeyler var." dedi.

  • 3 Kalp Atışı 6. bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi!
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    Serdar'ın söylediklerini şaşkınlıkla dinleyen Eylül'e "Bu vicdan azabıyla daha fazla yaşayamam. Babannenizin raporunu değiştiren kişi bendim, ama tek başıma değildim. Onların da haberi vardı ve hepsi işin içindeydi." diyen Serdar, izleyicileri oldukça meraklandırdı.

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  • 4 Kalp Atışı 6. bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi!
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    Tam bu esnada Serdar'ın odasına gizemli bir kişi girdi.

  • 5 Kalp Atışı 6. bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi!
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    Odaya giren polis, Serdar'a "Susacaksın ve de kimseye bir şey demeyeceksin." dedi.

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