Shameless Türkiye uyarlaması Bizim Hikaye 1. bölüm fragmanı

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın yer aldığı Bizim Hikaye adlı yeni dizi Fox Tv'de başlayacak. Yabancı dizi Shameless'ın Türkiye uyarlaması nasıl olacak diye merakla tanıtımı bekleyen izleyiciler için Bizim Hikaye'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Bizim Hikaye 1. bölüm fragmanı ve dizi hakkında detaylar...

BİZİM HİKAYE 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Merakla beklenen Shameless'ın Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

İlk tanıtımda Barış (Burak Deniz) Filiz'e (Hazal Kaya) kendini affettirmek için evlerinin oraya gidiyor. Tanıtımda Filiz'in 'Ne yapmaya çalışıyorsun' sorusuna Barış, 'Özür dilemek istedim, özür notu da için de zaten belki notu okursun diye düşündüm. Ben ne yaptıysam senin ve kardeşlerinin iyiliği için yaptım' sözlerinin ardından Filiz'in 'Yapma, bizim iyiliğimiz için bir şey yapma. Bize yapabileceğin tek iyilik uzak durmak. Burası bizim gerçeğimiz, paramız yok babamız sarhoş, burada hayat çok zor ama biz burada doğduk alışığız biz. Sen bir anda gelip sihirli değneğinle her şeyi değiştiremezsin. Ne beni, ne babamı. Kardeşlerim, babam bu benim ailem, bu bizim hikayemiz, bu hikayede sen yoksun. dediği tanıtım izleyicide merak uyandırdı.

İşte Bizim Hikaye 1. bölüm fragmanı;

Shameless Türkiye uyarlaması

Bizim Hikaye