Kalp Atışı 6. bölüm izle - Show Tv

Show Tv ekranlarında Kalp Atışı fırtınası esmeye devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen altıncı bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kalp Atışı'nın yeni bölümünü kaçıranlar için derlediğimiz Kalp Atışı 6. bölümü sizlerle. Kalp Atışı'nın 6. bölümünde neler yaşandı? İşte Kalp Atışı 6. son bölüm özeti...

KALP ATIŞI 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp Atışı’nın dün akşam ekrana gelen altıncı bölümünde, Ali Asaf’ın evlenme teklifi sırasında Serdar’dan gelen beklenmedik telefonla sarsılan Eylül, babaannesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için Serdar’ı bulmaya çalıştı. Apar topar hastaneye giden Eylül, Oğuz’dan Serdar’ın öldüğünü öğrendi. Serdar’ın ölümü Ali Asaf’ın kafasını karıştırırken, Ziyanur’u çok şaşırttı. Süleyman ise Eylül’den kurtulmak için Ziyanur’a baskı yapmaya devam etti. Ali Asaf’ın müdahale ettiği trafik kazası sonucunda annenin, çocukları arasında vermek zorunda olduğu karar izleyenleri derinden etkiledi.

Ali Asaf, Serdar’ın şüpheli ölümünü gizlice araştırarak, Eylül’ün babaannesinin ölümündeki soruların yanıtlarını bulmasına yardım etmek istedi. Fakat Mehmet’le giden Eylül, gerçekleri öğrenemedi. Mehmet motoruyla ilerlerken, yan taraftan gelen bir araba hızla Mehmet’e çarptı. Mehmet’in motoruyla havaya uçtuğu final sahnesinde; Eylül’ün dehşet içinde kaldığı anlar büyük heyecan yarattı.

KALP ATIŞI'NIN 6. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kalp Atışı, dün akşam ekrana gelen altıncı bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi, AB’de 7,07 izlenme oranı (rating), 27,73 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 6,96 izlenme oranı (rating), 24,56 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla birlikte #tutelimden etiketinin zirveye yerleştiği Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 35 dakika TT listesinde kaldı.

KALP ATIŞI'NIN TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...



KALP ATIŞI’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine izleyenlerin beğenisini kazandı. Dizinin haftaya ekrana gelecek yeni bölümünde araba kazası geçiren Mehmet’e ne olacağı ve babaannesiyle ilgili gerçeklerin izini süren Eylül’ün ne yapacağı merakla bekleniyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 11 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

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Kalp Atışı 6. bölüm

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