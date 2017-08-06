Çocuktan Al Haberi Ünlüler, reytinglerde birinci! Çocuktan Al Haberi Ünlüler 11. bölüm fragmanı!

Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi Ünlüler tüm heyecanıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Çocuktan Al Haberi Ünlüler dün akşam ekrana gelen bölümüyle büyük beğeni toplayarak; Total’de 3,21 izlenme oranı (rating), 13,27 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3,20 izlenme oranı (rating), 14,69 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi.

Her Cumartesi ve Pazar ekranlarda kahkaha fırtınası estiren Çocuktan Al Haberi Ünlüler, başarısını birincilikle taçlandırdı.

Türkiye’nin en ünlü isimlerinin, programın 9 miniğinin verdiği cevaplar üzerinden müthiş bir mücadeleye giriştiği, çocukların inanılmaz eğlenceli hayal dünyasının keşfedildiği programın dünkü bölümünde Zerrin Özer, İdo Tatlıses ve Kutsi yarıştı. Ünlülerin birbirinden şirin miniklerle diyalogları kahkaha fırtınası estirirken; Nisan’ın “Paşa Gönlüm” ve Çitos Efe’nin “Tabi Tabi” performansı izleyenleri ekran başına kilitledi. Aynı zamanda çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de katkıda bulunulan programda toplanan puanlar “Minik Kalpler İçerde” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mikader’e bağışlandı.

ÇİTOS EFE'DEN TABİ TABİ PERFORMANSI

işte Çitos Efe'nin çok konuşulan 'Tabi Tabi' performansı;

Çocuktan Al Haberi Ünlüler yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Çocuktan Al Haberi Ünlüler 11. bölüm fragmanı;

Çocuktan Al Haberi Ünlüler