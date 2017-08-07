'Dünya Güzellerim'de rota Vietnam!

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadronun bir araya geldiği “Dünya Güzellerim” Hindistan’da Mumbai, Varanasi, Yeni Delhi; Nepal ve Vietnam’a gidiyor.



'Dünya Güzellerim’in bu bölümünde dev kadronun Vietnam’ın altını üstüne getirdiği görüntüler ve pirinç tarlasında yaşadığı birbirinden özel anlar ekrana geliyor. Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde sürprizler eksik olmuyor!





Maceralarına hız kesmeden devam eden “Dünya Güzellerim”in sekizinci bölümü 9 Ağustos Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

'DÜNYA GÜZELLERİM'İN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Dünya Güzellerim

Banu Alkan

Safiye Soyman

vietnam

bülent ersoy