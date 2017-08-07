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Beyaz Futbol ne zaman başlayacak? (2017) Beyaz Futbol başlama tarihi!

Beyaz Futbol ne zaman başlayacak?

Sunuculuğunu Ertem Şener'in yaptığı, kadrosunda Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın yer aldığı Beyaz Futbol, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki Beyaz Futbol ne zaman başlayacak?

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:25:22 Güncelleme: 17:29:04

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği yorum programlarından olan Beyaz Futbol için başlama tarihi merak ediliyor. İzleyiciler "Beyaz Futbol ne zaman başlayacak?" diye merak ediyor. Peki Beyaz Futbol ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

BEYAZ FUTBOL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sunuculuğunu Ertem Şener'in yaptığı ve yorumcu kadrosunda Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın yer aldığı Beyaz Futbol, 12 Ağustos 2017 tarihinde izleyicileriyle buluşacak.

cumartesi günleri 23:00'da Sinan Engin'in, pazar günleri 23:30'da Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz'ın yorumlarıyla izleyicilerle buluşan Beyaz Futbol, 12 Ağustos 2017 Cumartesi gecesi Ertem Şener ve Sinan Engin ile başlayacak.

Futbol gündemine dair yorumların yapıldığı, maç sonrası analizlerin, transfer görüşmelerinin ve takım performanslarının konuşulduğu Beyaz Futbol, bu sezon da futbol gündemini tartışacak.

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  • Beyaz Futbol ne zaman başlayacak?
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