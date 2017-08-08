Show TV'nin Rüya'sının 4'üncü bölümü bu akşam

Salı akşamlarının aşk ve entrika temalı dizisi ‘Rüya’, duygu yüklü bir bölümle daha evlerimize konuk olacak. HT Magazin'in haberine göre, sürpriz gelişmelere sahne olacak dizide Elif ve Bulut, karşılarına çıkan engellere göğüs gerip nikâh masasına oturacak.

SEVENLER KAVUŞUYOR

SHOW TV'nin sevilen dizisi “Rüya”nın 4'üncü bölümünde Faysal, Elif'i Selami'ye teslim eder. Elif'in sesi kulağında çınlarken, vicdan azabıyla evinin yolunu tutar. Elif ise Selami ile baş başa kalmış olduğu metruk evden kurtulma yollarını arar. Ruhşan'ın Gülendam ve Faysal'la yapmış olduğu işbirliğinden şüphelenen Cihan'ın, Ruhşan’la arasındaki gerginlik giderek artmaktadır. Alaz, Faysal'ın Elif'i kaçırdığı bilgisini İnan’a verir. İnan, önce kabul etmek istemez ancak tüm gerçeği öğrenmek için Faysal'ın ağzını arar. Elif'in Selami'den kurtulmasıyla âşıklar nikâh masasına oturur...

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