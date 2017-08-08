Rüya 4. bölüm fragmanında Elif, Selami'den kurtulacak mı? Rüya oyuncuları!

SHOW TV'de yayınlanan yuncu kadrosunda Hazal Filiz Küçükköse , Ceyhun Mengiroğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Rüya, izleyenlerden büyük beğeni toplamayı başardı. Dizinin bu haftaki yeni bölümünler neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Rüya 4. bölüm fragmanı ve özeti...

RÜYA YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Elif'in sesi kulağında çınlarken, vicdan azabıyla evinin yolunu tutar. Elif ise Selami ile baş başa kalmış olduğu metruk evden kurtulma yollarını arar. Ruhşan'ın Gülendam ve Faysal'la yapmış olduğu işbirliğinden şüphelenen Cihan'ın, Ruhşan’la arasındaki gerginlik giderek artmaktadır.

Alaz, İnan'a Faysal'ın Elif'i kaçırdığı bilgisini verir. İnan önce kabul etmek istemez ancak tüm gerçeği öğrenmek için Faysal'ın ağzını arar. Elif Selami'den kurtulabilecek mi?

İnan, Faysal'dan Elif'in yerini öğrenebilecek mi? İpek, Cemre arkadaşlığı devam ederken İpek'in Cemre'yi oyuna getirmesi nasıl sonuçlanacak? Tüm bunlar olurken Elif ve Bulut nikah masasına oturabilecek mi?

RÜYA OYUNCU KADROSU

Hazal Filiz Küçükköse (Elif Ardalı karakteri)

Ceyhun Mengiroğlu (Bulut Giray karakteri)

Ulaş Tuna Astepe (Alaz Noyan karakteri)

Özge Özder (Ruhşan Giray karakteri)

Atilla Saral (Cihan Giray karakteri)

Özge Sezince (Gülendam Büküm karakteri)

Turgut Tunçalp (Faysal Ardalı karakteri)

Buse Varol (Şahika Aslan karakteri)

Funda Bostanlık (Yıldız Akarsu karakteri)

Goncagül Sunar (Vuslat Akarsu karakteri)

Emir Çubukçu (İnan Ardalı karakteri)

Devrim Özkan (İpek Giray karakteri)

RÜYA DİZİ HİKAYESİ

Hayallerinde tasarımcı olmak isteyen Elif, zengin dünyanın tekstil veliahtı Bulut Giray'la tanışır ve sonsuz aşkımız burada başlar. Ancak bu aşkın önünde o kadar çok engel vardır ki! Elif'in üvey annesi tarafından kendinden yaşça büyük inşaatçı Selami ile evlendirilmek istenmesi bunların en başında gelir.

Üvey anne fettan Gülendam kendi geleceğini güvence altına almak için daire karşılığı Elif'i satmak istemektedir. İşsiz babasının sıkıntıları, vurdumduymaz abisinin sorumsuzlukları, üvey kız kardeşinin kıskançlıkları ve tüm evin geçimini sağlamaya çalışması Elif'in tüm hayallerine engel olmaktadır.

Elif'in bu sonsuz aşkı yaşamaya hakkı yoktur ancak Bulut Giray da Elif 'i kolay kolay bırakacak bir genç değildir. Zengin bir ailenin veliahtı olan Bulut’un annesinin cemiyet hayatından çocukluk arkadaşı Şahika ile evlenmesi istenir. Fakat Bulut, Elif’le evlenmekte kararlıdır.

İki aşığın önündeki engeller bununla da bitmez. Bulut'un babasının yıllar önceki ilişkisinden olan erkek kardeşi Alaz'ın tüm ailenin hayatını mahvedecek planları vardır. Peki, bu iki sevgili tüm bu planlara ve kötülüklere karşı ne yapacaklardır?

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Rüya 4. bölüm fragmanı

rüya oyuncuları