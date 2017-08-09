Rüya 5. bölüm fragmanı

Show TV'nin büyük beğeni toplayan dizisi Rüya’nın 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Elif ve Bulut’un evlendiği; bu birlikteliğe gölge düşürmeye çalışan Alaz’ın tehlikeli planlarını hayata geçirmeye başladığı; Elif’in Alaz’a “Hastasın sen! Ne istiyorsun benden, bizden!" dediği tanıtım heyecanı arttırdı. Her Salı ekrana gelen Rüya’nın beşinci bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Rüya’nın bu akşam ekrana gelen dördüncü bölümünde; Elif’i Selami’ye bırakan Faysal büyük bir pişmanlık yaşadı. Bulut ve Alaz her yerde Elif’i ararken; Elif Selami’den kurtulmanın yollarını bulmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bu arada İnan, vicdan azabı çeken babasından Elif’i, Selami’ye bıraktığını öğrendi ve öfkeden deliye döndü.

Selami’nin çiftlik evine giderek Elif’i kurtaran Bulut, sakinleşmesi için Elif’i evden uzaklaştırırken Alaz, Selami’yi dövdü. Alaz’ın dolduruşuna gelen İnan, gizlice kayıt altına alındığından habersiz Selami’yi öldürdü. Elif ise eve giderek babasıyla yüzleşti.

Gülendam ve Faysal’la işbirliği yapan Ruhşan, Cihan Giray’ın baskısı ve Bulut’u kaybetme korkusuyla Elif’ten özür diledi. Nikah günü, mutlulukları gözlerinden okunan Bulut ve Elif; Alaz ve Yıldız’ın şahitliğinde nikah masasına oturdu. Nikah sırasında salona giren Selma’nın, Cihan’a “yıllardır sakladığın o sırrı açıklamak ister misin?” dediği final sahnesi büyük merak uyandırdı.





Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.

Rüya’nın merakla beklenen yeni bölümü 15 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Rüya"nın 5. bölüm tanıtımı!

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