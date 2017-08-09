Meryem 2. bölüm fragmanında Meryem tehlikede! Meryem oyuncuları kimlerdir?

Kanal D'de geçtiğimiz hafta başlayan ve işlemediği bir suç yüzünden cezaevine giren Meryem'in hikayesini konu edinen Meryem dizisi, 2. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Meryem 2. bölüm fragmanında, hapse giren Meryem'i tehlike beklemektedir. İşte Meryem 2. bölüm fragmanı ve Meryem oyuncuları...

HAPSE GİREN MERYEM'İ BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Meryem kafasında tüm soru işaretleri ile içeridedir artık. Yurdal Sargun, Meryem’in içerde rahat etmemesi için elinden geleni yapacaktır, Meryem tehlikededir. Babasının yoğun bakımda olduğunu öğrenir ve perişan olur…

Oktay babasının yanında olacağı vaadiyle Meryem’in güvenini tekrar kazanır. Arif’in arkadaşı müsteşar Turan Ersoy olanları duyunca İstanbul’a gelmeye karar verir. Oktay, yaptıklarının ortaya çıkmaması için Meryem’in babasını etkisiz hale getirmeye çalışır.

Turan Ersoy, Meryem’in dışarı çıkması için çabalayacaktır şayet Meryem hapishaneden çıkarsa hayat hiç de sandığı kadar kolay olmayacaktır.

MERYEM'İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Oktay, sonunda savcı olacaktır. Sevgilisinden akşam yemeği daveti alan Meryem ise evlilik teklifi alacağını düşünerek havalara uçar.

Meşhur Sargun Holding’in veliahttı Savaş Sargun da sevgilisine evlenme teklif etmeye hazırlanmaktadır. Babası Sevinç ile evlenmesine karşıdır ama Savaş babasının lafı ile aşkından vazgeçecek bir adam değildir.

Oktay’ın kullandığı araç Savaş’ın nişanlısına çarpar ve onu ölüme terk eder. Oktay’ın kariyeri için endişelenen Meryem, işin içinde bir ölüm olduğunu bilmeden suçu üstlenir. Savaş ise sevgilisinin katili zannettiği Meryem’e hayatı zindan etmeye kararlıdır...

MERYEM OYUNCU KADROSU

Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerinde: Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu, Uğur Çavuşoğlu, Serenay Aktaş ve Bestemsu Özdemir’in paylaştığı senaryosunu Emre Özdür‘ün kaleme aldığı, müziklerini ünlü müzisyen Kıraç’ın yaptığı; Meryem’in yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan oturuyor.

Furkan Andıç (Savaş Sargun karakteri)

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça karakteri)

Cemal Toktaş (Oktay Şahin karakteri)

Açelya Topaloğlu (Derin Berker karakteri)

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen karakteri)

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal Sargun karakteri)

Serenay Aktaş (Burcu Aktar karakteri)

Kenan Acar (Güçlü Tekiner karakteri)

Sema Öztürk (Tülin Sargun karakteri)

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Meryem 2. bölüm fragmanı

Meryem oyuncuları