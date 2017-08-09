Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk ve Cengiz Coşkun gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul, 91. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor ve "Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman?" diye soruyor. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey'in hikayesini anlatan Diriliş Ertuğrul için yeni sezon bekleniyor. Heyecanla yeni sezonu bekleyen Diriliş Ertuğrul takipçileri "Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?" diye soruyor.

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu Eylül ayında izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonun başlama tarihi hakkında net bir bilgi henüz dizi yapımcısı tarafından verilmedi.

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu için başlama tarihi açıklandığında bu haber güncellenecektir, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon tarihi belli olduğunda bu sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz.

ERTUĞRUL BEY ÖLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul'un 91. sezon finali bölümünde Ertuğrul Bey'e pusu kurulmuştu ve izleyicilerin aklına "Ertuğrul Bey ölecek mi?" sorusunu getirdi. Diriliş Ertuğrul'un 91. bölüm sezon finalinde neler yaşanmıştı?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olacak mıdır?

Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir? Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI

ENGİN ALTAN DÜZYATAN (Ertuğrul Bey)

ESRA BİLGİÇ (Halime Hatun)

HÜLYA DARCAN (Hayme Ana)

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK (Vasilius)

CENGİZ COŞKUN (Turgut Alp)

NURETTİN SÖNMEZ (Bamsi Beyrek)

CAVİT ÇETİN GÜNER (Doğan Bey)

AYBERK PEKCAN (Artuk Bey)

ERDEN ALKAN (Candar Bey)

KÜRŞAT ALNIAÇIK (Ural Bey)

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU (Çolpan)

GÜLSİM ALİ İLHAN (Aslıhan)

CEM UÇAN (Aliyar)

OSMAN ALBAYRAK (Batuhan)

FIRAT TOPKORUR (Tüccar Hasan)

GÖKHAN BEKLETENLER (Haçaturyan Usta)

BATUHAN KARACAKAYA (Dündar)

YAMAN TÜMEN (Gündüzalp)

SERHAT BARIŞ (Tristan)

MEHMET CERRAHOĞLU (Cazgır)

EZGİ ESMA KÜRKLÜ (Banu Çiçek)

MELİH ÖZDOĞAN (Samsa)

CELAL AL (Abdurrahman)

GÖKHAN KARACIK (Derviş)

HAKAN SERİM (Günkut)

MEHMET PALA (Kutluca)

EDİP ZEYDAN (Dumrul Alp)

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