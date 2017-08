Dünya Güzellerim 8. bölümde yine kırdı geçirdi

SHOW TV'nin sevilen programı Dünya Güzellerim’in bu akşamki bölümünde yine kahkaha tufanı vardı. Vietnam’daki çekimlerde heves edip ginger’a binen Safiye Soyman dengesini kaybedip kendini yerde buldu. Soyman'ın yardımına ise Banu Alkan koştu.

Programın ilerleyen dakikalarına ise Bülent Ersoy damgasını vurdu. Burcu Esmersoy önderliğinde pirinç tarlasına giden, Diva Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan eğlenceli anlar yaşarken, izleyenleri de güldürdü. Bülent Ersoy'un bisiklet kullanmaya çalışırkenki görüntüleri eğlenceli anlar yaşattı.

Burcu Esmersoy ve Banu Alkan ile alışverişe çıkan Safiye Soyman yine İngilizcesini konuşturdu! Nepal Katmandu'da alışveriş esnasında dükkan çalışanına "My name is Safiye Soyman, ben sana doymam" diyen Soyman'ın sözleri eğlenceli anlar yaşattı.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy tuk tuk ile Vietnam'ı gezdi. Banu Alkan'ın, "Çok az gruplaşma var, hep çift. Hep bir aşk yaşanıyor yani" sözlerine Ersoy'un yaptığı yorum güldürdü.

