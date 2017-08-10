Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim bu akşam yayınlanan sekizinci bölümünde Vietnam’ın altını üstüne getirdi.

Buda Meydanı’ndaki gezilerinde tapınaktaki çanları çalarak dünyaya iyi dileklerini gönderen Dünya Güzellerim, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Rotayı Vietnam’a çeviren dev kadro daha sonra Tuktuk’la seyahate çıktı.

Gece dışarıya çıkan Safiye Soyman ve Banu Alkan sokaklarda şarkı söyleyip, dans ederek izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattılar.

Fakat Safiye Soyman, Ginger’a binmek isteyince olanlar oldu. Mutlu başlayan Ginger macerası hüsranla sonuçlanan Safiye Soyman’ın, imdadına Banu Alkan yetişti. Pirinç tarlasında Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy; Vietnamlı köylülerle pirinç topladı. Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un bisiklete bindiği anlar ise görülmeye değerdi. Çok mutlu olduğu görülen Diva, daha sonra güneşin batışını izledi. Günün stresini atmak için akşam serinliğinde piknik keyfi yapan Dünya Güzellerim, eğlenceli diyaloglara imza attı.





YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!



Dünya Güzellerim’in bölüm sonunda ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise; fenalaşan Safiye Soyman’ın hastaneye kaldırılmasının ardından endişelenen Faik Öztürk’ün, Safiye Soyman’ı görmeye gelmesi ve ikilinin eğlenceli diyalogları ile yolda kalan dev kadronun gergin anları şimdiden merak uyandırdı. Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Dünya Güzellerim merakla beklenen 9. bölümü ile 16 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00’de Show TV’de!



İşte Dünya Güzellerim’in 9. Bölüm tanıtımı!

Dünya Güzellerim