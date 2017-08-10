Çocuktan Al Haberi Ünlüler'in 12. yeni bölümü yine kahkahaya boğacak!

Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği çocukların inanılmaz eğlenceli ve müthiş hayal dünyasının keşfedileceği "Çocuktan Al Haberi Ünlüler" tüm heyecanıyla Show TV’de ekrana gelmeye devam ediyor.

Ekranların en şirin ve ele avuca sığmaz yarışması “Çocuktan Al Haberi Ünlüler” Show TV ekranlarında sizleri bekliyor. Türkiye’nin en ünlü isimleri kıyasıya mücadele ederken hem eğlenip hem eğlendiriyor. Hayranı olduğunuz ünlülerin birbirinden şirin ve muzip miniklerle diyalogları kahkaha fırtınası estirirken sürprizlerin de ardı arkası kesilmeyecek!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler’in 12 Ağustos Cumartesi yayınlanacak yeni bölümünde; Burak Kut, Wilma Elles ve Özlem Yıldız yarışacak.

Miniklerin büyümüş de küçülmüş yanlarını ortaya çıkaracak soruların sorulacağı, verdikleri ya da veremedikleri cevaplarla hem eğlenip güldürecek hem de yarışmacılara puan kazandıracak "Çocuktan Al Haberi Ünlüler"i sakın kaçırmayın!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler

Çocuktan Al Haberi Ünlüler yeni bölü

Çocuktan Al Haberi Ünlüler 12. bölüm