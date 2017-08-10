Çocuktan Al Haberi Ünlüler
TELEVİZYON

Çocuktan Al Haberi Ünlüler'in 12. yeni bölümü yine kahkahaya boğacak!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler'in yeni bölümü yine kahkahaya boğacak!

SHOW TV'de ekranlara gelen ve izleyenleri kahkahaya boğan Çocuktan Al Haberi Ünlüler'in yeni bölümünde Burak Kut, Wilma Elles ve Özlem Yıldız yarışacak.

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:06:53 Güncelleme: 16:16:07

Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği çocukların inanılmaz eğlenceli ve müthiş hayal dünyasının keşfedileceği "Çocuktan Al Haberi Ünlüler" tüm heyecanıyla Show TV’de ekrana gelmeye devam ediyor.

Ekranların en şirin ve ele avuca sığmaz yarışması “Çocuktan Al Haberi Ünlüler” Show TV ekranlarında sizleri bekliyor. Türkiye’nin en ünlü isimleri kıyasıya mücadele ederken hem eğlenip hem eğlendiriyor. Hayranı olduğunuz ünlülerin birbirinden şirin ve muzip miniklerle diyalogları kahkaha fırtınası estirirken sürprizlerin de ardı arkası kesilmeyecek!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler’in 12 Ağustos Cumartesi yayınlanacak yeni bölümünde;  Burak Kut, Wilma Elles ve Özlem Yıldız yarışacak.

Miniklerin büyümüş de küçülmüş yanlarını ortaya çıkaracak soruların sorulacağı, verdikleri ya da veremedikleri cevaplarla hem eğlenip güldürecek hem de yarışmacılara puan kazandıracak "Çocuktan Al Haberi Ünlüler"i sakın kaçırmayın!

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