Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 7. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Motor kazası geçiren Mehmet’in apar topar hastaneye kaldırıldığı; Eylül’ün Mehmet’in ameliyatına karışan Sinan’a tepki gösterdiği tanıtım büyük merak uyandırdı. Ali Asaf

ve Eylül’ün lunaparktaki eğlenceli dakikaları ve Eylül’ün elini tutan Ali Asaf’ın “sevdiğin kadının elini tuttuğun an kalbinin en hızlı attığı andır” sözleri dikkat çekti. Her Cuma ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın

yeni bölümünde neler olacağı heyecanla bekleniyor.

Kalp Atışı’nın yarın akşam ekrana gelecek bölümünde; Mehmet’in geçirdiği büyük motosiklet kazası Eylül’ü çok üzer. Ali Asaf kazanın ardından gerekli tüm müdahaleyiyaparken, tedaviye Sinan’ın karışması olayları çığırından çıkarır. Bahar’ın

geçirdiği kötü olay sonrası gösterdiği büyük değişim hem hastane hem de Ali Asaf tarafından olumlu karşılanır. Süleyman ve Sinan’ın, Ziyanur ile gerginliği de oldukça tehlikeli restleşmelere varmıştır. Eylül, hastanede karşılaşmalarının

ardından, geçmişine gömdüğü babasının, tekrar hayatına girmek istemesinden oldukça rahatsız olur. Ali Asaf’ın sporcu bir hastası için, hastanede ilk kez gerçekleştireceği uyanık beyin ameliyatı, herkeste büyük ilgi uyandırır. Esma’nın

Eylül için hazırladığı sürpriz gece ise, Ali Asaf’ın Eylül’e çocukluğunu hediye etmesi için müthiş bir fırsattır. İkisi arasındaki yakınlaşma Oğuz’un canını sıkarken, Ali Asaf ve Eylül bir ilki yaşarlar.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte " Kalp Atışı"nın 7. Bölüm 2. tanıtımı!