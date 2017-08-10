Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti (Seyfettin Karadayı kimdir)

Sanatçı Onur Akay Instagram hesabından yaptığı açıklamada Yeşilçam sinemasının efsana ismi Seyfettin Karadayı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.



Onur Akay "O Yeşilçam’ın yaşayan en yaşlı ismiydi. Kemal Sunal’la 12 filmi olan ve 750 sinema filminde rol alan usta oyuncu Seyfettin Karadayı’yı, 94 yaşında kaybettik. “Artık veda etmek üzereyim. Mahsun Kırmızıgül’ün Beyaz Melek filminde hep yaşlı oyuncular vardı. Bende çok isterdim o filmde oynamak.” demişti. Değerli oyuncumuz, 11 Ağustos Cuma günü, Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek. Mekânı cennet olsun inşallah." dedi.









SEYFETTİN KARADAYI KİMDİR?

Seyfettin Karadayı, 1923'te İstanbul’da doğdu. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan sanatçı, uzun yıllar görev yaptıktan sonra 46 yaşında albaylıktan emekli oldu.

Metin Film'in sahibi Işık Toraman, bir film için Karadayı'ya prodüksiyon teklifi götürdü. Teklifi kabul eden sanatçı, filmde oynadığı "Keşiş" rolü ile Yeşilçam hayatına başlamış oldu.

Sanatçı Karadayı, 1970'li yıllardan itibaren 750'yi aşkın filmde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.





Seyfettin Karadayı

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