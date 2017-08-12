Kalp Atışı'nın 7. yeni bölümünde neler oldu?

Kalp Atışı’nın bu akşam ekrana gelen yedinci bölümünde, Ali Asaf ve Eylül kaza geçiren Mehmet’e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.







Fakat Mehmet’in ameliyatına Sinan’ın karışması Eylül’ü çok öfkelendirdi. Ziyanur, Selim’den Eylül’ün hastaneden gönderilmesini istedi. Tekrar hayatına girmek isteyen babasına rest çeken Eylül, bu durumdan çok rahatsız oldu. Ali Asaf’ın milli okçu olan hastası için gerçekleştirdiği uyanık beyin ameliyatı, büyük ilgi uyandırdı.







Eylül’e sürpriz doğum günü partisi hazırlamak isteyen Esma, Ali Asaf’tan yardım istedi.





kalp atışı

kalp atışı 7. bölüm

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Herkesin Eylül’ün yanında olduğu sürpriz gecede Ali Asaf, Eylül’e çocukluğunu hediye etmek için müthiş bir fırsat yakalayarak onu lunaparka götürdü.Parktaki final sahnesinde; Eylül’ün Ali Asaf’ın elini tutarak “bu sefer kazanmana izin vereceğim” dediği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 18 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!