Kalp Atışı reytinglerde birinci oldu

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kalp Atışı, AB’de 6,78 izlenme oranı (rating), 23,61 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 6,34 izlenme oranı (rating), 22,65 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla birlikte #korkmaaşktan etiketinin zirveye yerleştiği Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Twitter'ın Türkiye gündeminde 9 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.



Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.



ALİ ASAF’TAN EYLÜL’E SÜRPRİZ HEDİYE!



Kalp Atışı’nın dün akşam ekrana gelen yedinci bölümünde, Ali Asaf ve Eylül kaza geçiren Mehmet’e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Fakat Mehmet’in ameliyatına Sinan’ın karışması Eylül’ü çok öfkelendirdi. Ziyanur, Selim’den Eylül’ün hastaneden gönderilmesini istedi. Tekrar hayatına girmek isteyen babasına rest çeken Eylül, bu durumdan çok rahatsız oldu. Ali Asaf’ın milli okçu olan hastası için gerçekleştirdiği uyanık beyin ameliyatı, büyük ilgi uyandırdı. Eylül’e sürpriz doğum günü partisi hazırlamak isteyen Esma, Ali Asaf’tan yardım istedi. Herkesin Eylül’ün yanında olduğu sürpriz gecede Ali Asaf, Eylül’e çocukluğunu hediye etmek için müthiş bir fırsat yakalayarak onu lunaparka götürdü. Parktaki final sahnesinde; Eylül’ün Ali Asaf’ın elini tutarak “bu sefer kazanmana izin vereceğim” dediği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.





KALP ATIŞI’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Dizinin haftaya ekrana gelecek yeni bölümünde yakınlaşan Eylül ve Ali Asaf’ın ne yapacakları merakla bekleniyor.



Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 18 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!