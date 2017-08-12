Şevkat Yerimdar 13. bölüm fragmanında Şevkat, Esin'in nikahına yetişebilecek mi?

Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar'ın 13. bölüm fragmanı yayımlandı. Şevkat'in kaza geçirdiği ve ardından bilincini kaybederek şehirde atla gezdiği tanıtım büyük ilgi çekti. İşte Şevkat Yerimdar 13. bölüm fragmanı ve Şevkat Yerimdar oyuncuları...

ŞEVKAT YERİMDAR 13. BÖLÜM FRAGMANI

Şevkat Yerimdar'ın dün akşam yayınlanan 12. bölümünün ardından 13. bölüm fragmanı da yayımlandı. Yayımlanan fragmanda Şevkat, trafik kazası geçiriyor.

Kaza geçirdikten sonra kendini kaybeden Şevkat, ata binerek şehirde geziyor ve çevredekilerin tepkisiyle karşılaşıyor. Yeni bölümde, atla Esin'in nikahına yetişmeye çalışan Şevkat, yetişebilecek mi?

ŞEVKAT YERİMDAR'IN 12. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Şevkat ve Esin birbirlerine aşık olduklarını anlamışlardır fakat birbirlerine açılamazlar. Esin onun duygularından emin olmak istemektedir. Şevkat ise rahmetli annesine ölüm döşeğinde verdiği sözü çiğnemeyi kendisine yedirememektedir.

Bu arada Cevdet ve Marika, Şevkat ve Esin’e beşik kertmesi olduklarını artık açıklamaya karar verirler. Fakat olaylar öyle gelişir ki, onlar bunu söyleyemeden Şevkat mahalleden gitmeye karar verir. Ankara’dan kendisini çağıran amcasının yanına gidecektir.

Esin ona duyduğu aşkın karşılıksız olduğunu düşünürken, mahalledeki mülklerin üstüne konmak için sinsi planlarını tıkır tıkır yürüten Bora son adımı atar. Esin’e evlenme teklifi eder.

Esin’in aklı da kalbi de Şevkat’tedir ama kırgın ve umutsuzdur.

ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCU KADROSU

Özgürcan Çevik (Şevkat Yerimdar karakteri)

Başak Parlak (Esin Uçar karakteri)

Salih Kalyon (Cevdet Uçar karakteri)

Murat Akkoyunlu (Cuma karakteri)

Burak Demir (Niko karakteri)

Barış Murat Yağcı (Bora karakteri)

Canan Maktal (Gizem karakteri)

Semra Güzel (Sanem karakteri)

Pascal Nouma (Pascal karakteri)

Suzan Aksoy (Marika karakteri)

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 13. bölüm fragmanı

Şevkat Yerimdar oyuncuları