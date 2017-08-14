Demet Akalın Beyaz TV'deki magazin programında canlı yayında sinir krizi geçirdi

Şarkıcı Berkay'a altın takması eleştirilerine ateş püsküren Akalın, "Beni hastanelik edeceksiniz" şeklinde konuştu. Ünlü şarkıcı, "Benim kimseye borcum yok benim çocuğum aşağıda ağlıyor. Ben kimseye gösteriş yapmıyorum. Ben o gün gittim çünkü kimse evini açmadı bir tek Berkay bana 10 gün evini açtı. Beni hastanelik edeceksiniz, ben bir tek evladım için yaşıyorum. O ev benim bile değil, sattım. Kredi çekip yeni ev aldım, Okan bir kuruş vermedi, o yüzden köpek gibi çalışıyorum" dedi.

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