Demet Akalın, Okan Kurt
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Demet Akalın Beyaz TV'deki magazin programında canlı yayında sinir krizi geçirdi

Demet Akalın canlı yayında sinir krizi geçirdi

Geçtiğimiz günlerde eşi Okan Kurt'un borçlarını ödemediği iddiasıyla başlatılan haciz işlemleriyle gündeme gelen Demet Akalın, Beyaz TV'de yayınlanan magazin programında sinir krizi geçirerek ağladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:18:57 Güncelleme: 15:15:26

Şarkıcı Berkay'a altın takması eleştirilerine ateş püsküren Akalın, "Beni hastanelik edeceksiniz" şeklinde konuştu. Ünlü şarkıcı, "Benim kimseye borcum yok benim çocuğum aşağıda ağlıyor. Ben kimseye gösteriş yapmıyorum. Ben o gün gittim çünkü kimse evini açmadı bir tek Berkay bana 10 gün evini açtı. Beni hastanelik edeceksiniz, ben bir tek evladım için yaşıyorum. O ev benim bile değil, sattım. Kredi çekip yeni ev aldım, Okan bir kuruş vermedi, o yüzden köpek gibi çalışıyorum" dedi.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 3 dakika önce
    dışarda kalmış, bi senmi kaldın dışarda
  • Misafir 3 dakika önce
    Seside kötü şarkılarıda kendide. Gereksiz bir insan
  • Misafir 5 dakika önce
    Para bitti Aşk bitti
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