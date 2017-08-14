Dünya Güzellerim 9. bölümünde neler yaşanacak? Dünya Güzellerim 9. bölüm fragmanı!

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, merakla beklenen gezi & show programı Dünya Güzellerim, Çarşamba akşamı Show TV’de sizleri bekliyor.

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadronun bir araya geldiği “Dünya Güzellerim” Hindistan’da Mumbai, Varanasi, Yeni Delhi; Nepal ve Vietnam’a gidiyor.

Dünya Güzellerim’in bu bölümünde fenalaşan Safiye Soyman’ın hastaneye kaldırılmasının ardından endişelenen Faik Öztürk’ün, Safiye Soyman’ı görmeye gelmesi ve ikilinin eğlenceli diyalogları ile yolda kalan dev kadronun gergin anları ekrana geliyor.

Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde sürprizler eksik olmuyor!

Maceralarına hız kesmeden devam eden “Dünya Güzellerim”in dokuzuncu bölümü 16 Ağustos Çarşamba saat 21.00’de Show TV’de!

DÜNYA GÜZELLERİM, 8. BÖLÜMDE VİETNAM'I GEZDİ

Dünya Güzellerim’in 8. Bölümünde dev kadronun Vietnam’ın altını üstüne getirdiği görüntüler ve pirinç tarlasında yaşadığı birbirinden özel anlar ekrana geldi.

Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde sürprizler eksik olmuyor!

Dünya Güzellerim

Dünya Güzellerim 9. bölüm fragmanı