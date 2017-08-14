Kalp Atışı 8. bölüm fragmanı izle - Show TV

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 8. bölüm tanıtımı yayınlandı. Her Cuma ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın sekizinci bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. İşte Kalp Atışı 8. bölüm fragmanı...

KALP ATIŞI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kalp Atışı'nın 8. bölüm fragmanında, yarış sonrası çimlere uzanan Eylül’ün Ali Asaf’ın kollarında dinlendiği; Sinan’ın Eylül’e baskı yapmaya devam ettiği; Mehmet’in borçlarının Eylül için büyük tehlike oluşturduğu görülen tanıtımda; Ali Asaf’ın Eylül’e aynadaki yansımalarını göstererek “görmüyor musun gerçekten ne kadar yakıştığımızı” sözleri dikkat çekti.

KALP ATIŞI 7. BÖLÜMDE ALİ ASAF'TAN EYLÜL'E LUNAPARK SÜRPRİZİ

Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelen yedinci bölümünde, Ali Asaf ve Eylül kaza geçiren Mehmet’e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Fakat Mehmet’in ameliyatına Sinan’ın karışması Eylül’ü çok öfkelendirdi. Ziyanur, Selim’den Eylül’ün hastaneden gönderilmesini istedi. Tekrar hayatına girmek isteyen babasına rest çeken Eylül, bu durumdan çok rahatsız oldu. Ali Asaf’ın milli okçu olan hastası için gerçekleştirdiği uyanık beyin ameliyatı, büyük ilgi uyandırdı. Eylül’e sürpriz doğum günü partisi hazırlamak isteyen Esma, Ali Asaf’tan yardım istedi. Herkesin Eylül’ün yanında olduğu sürpriz gecede Ali Asaf, Eylül’e çocukluğunu hediye etmek için müthiş bir fırsat yakalayarak onu lunaparka götürdü. Parktaki final sahnesinde; Eylül’ün Ali Asaf’ın elini tutarak “bu sefer kazanmana izin vereceğim” dediği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)

Yakışıklı, karizmatik.

Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası.

Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam.

Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor.

Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız

Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor.

Pelesenk lafı; “Kim bilir...”

Eylül Erdem (Öykü Karayel)

Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.

Bahar Tunç (Ege Kökenli)

Eylül’le aynı lisede okuyan kasabanın en ünlü ailesinin alımlı kızı. Aynı zamanda okulun en popüleri.

Hocası Ali Asaf’a hayran.

Çok zeki değil ama çok çalışkan ve hırslı bir kız.

Yeri geldiğinde insanları kolayca kullanan biri.

Eylül ile iyi arkadaş olabilecekken, hep gördüğü ilgiyi kıskanmış, çekememiş, ters düşmüş.

Eylül’ün varlığından şikayetçi.

Oğuz Dağçakrak (Ali Burak Ceylan)

Hastanenin başarılı beyin cerrahı.

Alanında Ali Asaf’ın en dişli rakibi.

Yenilgiye asla tahammülü yok.

Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter.

Eylül’ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor.

İlgilendiği kadının Ali Asaf’a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor.

Doktor Sinan Tunç (Hakan Gerçek)

Bahar’ın doktor babası... Kendisi gibi doktor olan babasının gölgesinde kalmış biri... Baba oğul hastanenin hissedarlarından.

Ziyanur’un elinden yönetimi almak için her türlü hileyi yapmaya hazır, sahtekar.

İstanbul’a taşınmak için kızını istemediği bir hayale sürüklemiş.

Hatasını kolay kolay kabul etmeyen biri.

Öfke kontrolü yapamıyor.

Doktor Selim Can (Fatih Dönmez)

Ali Asaf’ın birlikte çalışmış olduğu eski doktor arkadaşı. Hastane jargonuyla abisi.

Ağırbaşlı, klasik olarak tanımlanacak biri.

Ukala. Parmaklarının sihirli olduğuna inanıyor özellikle ameliyatlarında.

Ali Asaf’ın doktorluğu bırakıp, gitmiş olmasını asla kabullenemiyor, kaybettiği yıllar için ona hep kızgın. Ama hep yanında. Yardımsever, bir doktor olarak da insan olarak da.

İmkansız aşklar beyinden sonra onun uzmanlık alanı.

Eylül’e duyduğu bağlılığı kendisi bile tanımlayamıyor.

Fatih Yılmaz (Barış Aytaç)

Hastanede Genel Cerrahi asistanı... Yaş olarak diğerlerinden büyük olsa da Tus sınavında en geç başarılı olan. Grubun net olarak baskın hiçbir duruşu olmayan karakteri. Bir gün kapitalist, bir gün rasyonalist olabiliyor. Ailesinin zoruyla doktor olmuş, asla idealist değil.

Esma Sancak (Burcu Türünz)

Lisenin iyi niyetli, saf, samimi kendine has kızı.

Aklından hiç kötülük geçmiyor.

Derdi popüler insanlar arasında kabul görmek.

Aşağılansa da bunu görmezden geliyor.

Eylül’ün en yakın arkadaşı.

Tezcanlı heyecanlı.

Hep güleryüzlü ve mutlu.

Samet Tok (Başar Doğusoy)

Arkadaşlarınca namı değer Samo.

Beyin Cerrahisi kıdemli asistanı...

Kayserili fakir bir aileden geliyor, burslu okumuş.

Yolunu bulmak için her yolu deniyor; promosyon kovalıyor, kupon kesiyor.

Özünde saf temiz, Anadolu çocuğu.

O hayatımızın hep gülen yüzü olacak...

Alp Sungur (Selahattin Paşalı)

Hastanenin en yakışıklı doktoru. Sosyal medyada da fenomen olmuş bir tip. Doktorluk dışında, modellik yapıyor. Bu sayede okuyabilmiş.

Çok kişinin takip ettiği bir blogu var.

Oldukça sosyal bir parti boy.

Sınırları çiğnemek, eğlence uğruna limitleri zorlamak, ona göre.

Sırf onunla tanışmak için hasta taklidi yapıp gelen kız hayranları var.

Yasemin Altntaşlı (Ceylan Ceylan)

28 yaşında, güzel, alımlı, deli dolu, aklına estiği gibi yaşayan, zeki yaratıcı bir kız.. Senarist.. Hayatını kurtaran Ali Asaf’a aşık olmaktan kendini alıkoyamaz.