Fi yeni sezon ne zaman başlayacak? Fi yeni bölüm ne zaman? Fi oyuncuları

İnternetten dizi izleme platformu olan Puhu TV'de izleyicilerle buluşan Fi dizisi, bilindiği üzere 12. bölümünün ardından sezon finali yaptı. Dizinin takipçileri merak ve heyecanla yeni sezonu bekliyor. Peki Fi yeni sezon ne zaman başlayacak? Fi yeni bölüm ne zaman? İşte Fi dizisine dair tüm detaylar...

Fİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin paylaştığı Fi, yayınlanan 12. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Büyük satış rakamlarına ulaşan Azra Kohen'in Fi, Çi ve Pi kitaplarından esinlenerek yaratılan Fi dizisi, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesini konu ediyor.

Dizinin başrol oyuncularından olan ve Psikolog Can Manay karakterini canlandıran Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fi yeni sezonunun Eylül ayında başlayacağını belirtti.

Fİ OYUNCU KADROSU

Oyuncu Adı Karakter Ozan Güven Can Manay Serenay Sarıkaya Duru Mehmet Günsür Deniz Berrak Tüzünataç Özge Egeli Büşra Develi Bilge Görgün Osman Sonant Sadık Tülay Günal Eti

Fİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Eti, yıllardır kendisine eziyet çektiren babasının ölümü ile rahatlarken, Özge de Sadık'ı yaralamasının üzerinden onun yanında beklemektedir. Murat Yılmaz'ın hala kendisine aşık olduğunu öğrenen Bilge, onu reddettikten sonra ofise geçer ve öğrenir ki Can Manay, ofisi kapatma kararı almıştır ve kendisi de dahil olmak üzere herkes işsiz kalmıştır.

Deniz, Can'ın yaptıkları yüzünden sanat merkezi projesinden vazgeçer ve bunu öğrenen öğrenciler, Duru'yu sorumlu tutarak ona karşı çıkarlar. Sadık, Can'ın yeni kaldığı yere gider ve onu ofisini ve programını tekrar açması için zorlar. Bilge, Can Manay'ın son mektupunu televizyonda görür ve "yoruldum" demesini duyunca, onun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünür hemen; çünkü yıllar önce annesi yorgunum dedikten sonra intihar etmiştir.

Özge, yeni telefonunu alınca Furkan'ın en son gönderdiği mesajı sonunda görür ve Yıldız Kolhan'ın nasıl öldüğünü öğrenir. Duru'nun yıl sonu gösterisinde baş dansçı olmasına ekipteki herkes karşı çıkar ama Duru herkesten özür dilerse onu affedeceklerini söylerler.

Duru da özür dilemeyi reddedince Deniz, Ceren'i baş dansçı yapar ve Duru duygusal bir çöküş yaşar. Özge, bütün öğrendiklerini videoya çeker ve internette paylaşır. Duru ise gösteriye çıkamayınca eve gider ve sonunda Can Manay'ın kapısını çalar. Can Manay onu "nihayet" diye karşıladıktan sonra, İkili geceyi birlikte geçirir.

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