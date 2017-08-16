Rüya 6. bölüm fragmanı izle - Show TV

Show TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Rüya'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Alaz Noyan'ın Elif'e 'Bulut, hayatının aşkı, sevgilin, kocan, her şeyin, yaşayacak mı?' dediği tanıtım izleyicide merak uyandırdı. İşte Rüya 6. bölüm fragmanı...

RÜYA 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Rüya dizisinin 6. bölüm fragmanında Alaz’ın teklifi karşısında şok olan Elif’in “bize dair güzel olan ne varsa mahvetmek istiyorsun değil mi?” diyerek Alaz’ın yakasına yapıştığı; Selma’dan hesap soran Ruhşan’ın yaralandığı; Faysal’ın, İnan’ın Selami’yi öldürdüğünü öğrendiği tanıtım büyük heyecan yarattı. Her Salı ekrana gelen Rüya’nın altıncı bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya 6. yeni bölümüyle 22 Ağustos Salı akşamı ekranlara gelecek.

RÜYA'NIN 5. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Rüya’nın bu akşam ekrana gelen beşinci bölümünde, Alaz’la ortak planları sonucu Elif’le Bulut’un nikahına gelen Selma, herkesi Cihan’ın sırrını söylemekle tehdit etti. Cihan’a karşı şüpheleri giderek artan Ruhşan ise bu sırrın peşini bırakmayarak kamera kayıtlarını inceledi. Evlenen ve mutlulukları gözlerinden okunan Bulut ve Elif, birbirlerini daha yakından tanımaya çalıştı. Yemeğe çıkan çiftin romantik dakikaları ise izleyenleri ekran başına kilitledi. Gülendam, para karşılığında Elif ve Bulut’un evliliğini magazincilere anlatmak istedi fakat karşısında Bulut’u buldu. Alaz’ın planıyla Selma ile görüşeceğini sanan Bulut, görüşme yerine gitti. Bu sırada Alaz, Elif’i şirkete götürme bahanesiyle Bulut’un evlenme teklif ettiği yere götürdü. Kendisine sürpriz yapılacağını düşünen Elif, Bulut’un tuzağa düşürüldüğünü anladı. Alaz final sahnesinde Elif’e, eğer kendisiyle birlikte olmazsa ve onun çocuğunu taşımazsa Bulut’un öleceğini söyledi. Bu teklif karşısında şok olan Elif’in ne yapacağı merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.