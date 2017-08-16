Dünya Güzellerim 9. son bölümü ile kırdı geçirdi

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadronun bir araya geldiği “Dünya Güzellerim” 9. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Vietnam'da safari turuna çıkan güzellerin aracı bozulunca ormanın ortasında mahsur kalıyorlar.
DÜNYA GÜZELLERİM VİETNAM'DA SAFARİYE ÇIKIYOR
Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, Vietnam'ın en güzel parklarından birinde safari turuna çıkıyorlar.
SAYİFE SOYMAN İLE FAİK ÖZTÜRK'ÜN İNGİLİZCE İLE İMTİHANI
Kaldıkları otel odasına yemek siparişi vermek için danışmayı arayan Safiye Soyman başarılı olamayınca telefonu Faik Öztürk alıyor ancak o da sipariş veremiyor.
FAİK ÖZTÜRK'TEN VİETNAM USULÜ MENEMEN
Otelin mutfağının kapalı olduğunu öğrenen Faik Öztürk, Safiye Soyman ve Banu Alkan gizli gizli mutfağa girerek menemen yapıyorlar.
SAFİYE SOYMAN ZEHİRLENİYOR
Banu Alkan ile birlikte Vietnam sokaklarını turlayan Safiye Soyman, bilmediği bir yemeği yedikten sonra rahatsızlanıyor.