Ateşböceği 8. son bölüm fragmanında yeni bir başlangıç mümkün mü?

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Barış Yön'ün oturduğu ve senaryosunu Ebru Hacıoğlu'nun kaleme aldığı Ateşböceği 8. yeni bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Barış, gerçeklerle yüzleşince arafta kalıyor. İşte Ateşböceği 8. bölüm fragmanı ve özeti...

ATEŞBÖCEĞİ 8. SON BÖLÜMDE İŞLER KARIŞIYOR

Gerçeklerle yüzleşmek Barış'ın arafta kalmasına neden olur Aslı her şeyden habersiz Barış'ı sıkıştığı araftan kurtarmaya çalışırken kendi korkularıyla da yüzleşmeye karar verir.

Yaşananlar yeni başlangıçlara mı açılacak yoksa geri dönülmez pişmanlıklara mı neden olacaktır?

ATEŞBÖCEĞİ 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Barış Aslı’nın hayatına sızdıkça, Aslı’nın geçmişten gelen korkuları birer birer su yüzüne çıkmaya başlar. Teo’nun izini takip ederek çıktıkları yolculuk ise, hem kendilerini, hem de ilişkilerini sorgulamalarına neden olur.

Bu yolculuğun sonu ise Barış için karanlık bir dönemin başlangıcı olacaktır.

ATEŞBÖCEĞİ OYUNCULARI KİMLER?



Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor.

OYUNCU DİZİDEKİ KARAKTER Seçkin Özdemir Barış Buka Nilay Deniz Aslı Eğilmez Umur Yiğit Vanlı Hakan Şeker Belma Canciğer Handan Pars Durul Bazan Metin Eğilmez Lal Tayra Bahar Çiçek Eğilmez Çağrı Çıtanak Teo Derya Alabora Cahide Pars Şebnem Dilligil Neşe Eğilmez Alicia Kapudağ Arzu Eğilmez Berkay Tulumbacı Barbaros Gürkan Seda Güven İlayda Taş Gözde Çığacı Gül Gürkan Çiğdem Aygün Sıdıka Aslı Samat Şirin