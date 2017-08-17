Kanatsız Kuşlar 10. son bölüm fragmanında işler karışıyor

Başrollerini Melis tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur'un paylaştığı Kanatsız Kuşlar 10. yeni bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Nefise, oğlunun başına gelenlerden sonra daha fazla dayanamaz ve Muzaffer'e tüm gerçeği anlatmaya karar verir. İşte Kanatsız Kuşlar 10. bölüm fragmanı ve özeti...

KANATSIZ KUŞLAR 10. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefise, Emre ile ilgili duyduğu acı haberle şok yaşadığı sırada Suat'ın peşindeki adamları fark eder. Ancak artık çok geçtir. Yaşanan korkunç olaydan sonra Muzaffer, Nefise'nin bir an olsun yanından ayrılmaz. Tuba, Nefise'nin başına gelenleri fırsat bilerek Muzaffer'le yakınlaşma planları yapar.



Öte yandan Emre'nin öldüğünü düşünen Aylin, hayatı pahasına Behzat'tan intikam almak için çalışır. Ancak Behzat'ın onun için hazırladığı hain planı öğrenince şok olacaktır. Diğer yandan Emre'yi bulmak isteyen Zeynep, Onur'un yardım teklifini kabul eder. Bunu öğrenen Ahmet, Onur'a bilenir ve sevdiği kızı kaptırmamak için büyük bir adım atar. Nefise, oğlunun başına gelenlerden sonra daha fazla dayanamaz ve Muzaffer'e tüm gerçeği anlatmaya karar verir.

KANATSIZ KUŞLAR 9. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Muzaffer'in arabasının çalınması malikânedeki herkesi şok eder. Arabayı Emre'nin çaldığını anlayan Nefise ve Zeynep iyice köşeye sıkışır. Çünkü Muzaffer'in, nikâh gecesini mahveden hırsızın peşini bırakmaya niyeti yoktur. Malikaneden uzaklaşırken fikir değiştiren Emre, başına gelecek felaketten habersizdir.

Onur'un Zeynep'le yakınlaşması Zerrin'i tedirgin etmektedir. Çünkü Zerrin'in Onur için seçtiği farklı bir gelin adayı vardır. Ahmet, Zeynep'i Onur'a kaptırmamak için elini çabuk tutmaya karar verir. Zeynep, Ahmet'in kararıyla şoka uğrarken Nefise, Emre ile ilgili yıkıcı haberi öğrenir.

KANATSIZ KUŞLAR GENEL HİKAYE

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü... İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.

KANATSIZ KUŞLAR OYUNCULARI

Melis Tüzüngüç (Zeynep)

Fedakar bir abla... Kardeşleri uğruna, tüm hedeflerinden vazgeçse de, hayat ondan vazgeçmeyecek.... Güzel kalbi, Onur'un hayatına girmesiyle bir başka atarken, Ahmet ve Onur arasında kalbinin sesini dinlemeye çalışacak...

Ümit İbrahim Kantarcılar (Onur)

Başarılı, geleceği parlak, genç bir iş adamı... Aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik uçuruma rağmen, Zeynep'te bulduğu aşkla tüm engelleri kaldıracak...

Ahmet Varlı (Ahmet)

Kalbi büyük, dünyası küçük bir delikanlı... Zeynep'e duyduğu aşkı, sevgisi karşılıksız kalsa da, o bu sevdaya sahip çıkacak... En büyük rakibi Onur'a karşı, büyük yüreğiyle her zaman savaşacak...

Deniz Bolışık (Nefise)

Önce anne... Çocukları için kendinden vazgeçmeye hazır... Sonra kadın... Çaresiz, bir o kadar da kırılgan... Hayat ona sürprizler hazırlarken, O ailesini bir arada tutmak için ümitsizce çırpınacak...

Fatih Al (Muzaffer)

Güçlü ve otoriter bir is¸adamı... Varlıklı bir ailenin temsilcisi... Hayatına, Nefise'nin girmesiyle tüm düzeni değişecek..

Servet Pandur (Azime)

Nefise'nin görümcesi, görünürde en iyi dostu, gerçekte en büyük düşmanı... Muzaffer'in malikanesinin emektar hizmetlisi. Çocukların; kurnaz, çıkarcı, çoğu zaman tehlikeli, istediği zaman eğlenceli halaları....